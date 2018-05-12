柯Ｐ評呂秀蓮「放水說」 網友大讚突破盲點了！

針對呂秀蓮的「放水說」，台北市長柯文哲受訪表示，「講錯了道歉就好了」。（資料照,趙雙傑攝）

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中時電子報
/整理報導

前副總統呂秀蓮日前在政論節目中表示，世大運台灣選手表現好的原因是「大陸放水」，引發網友抨擊，留言灌爆呂秀蓮的臉書。事後呂秀蓮不但拒絕認錯，反批「柯文哲也說過人家是派二軍，為何講真話要道歉」。台北市長柯文哲受訪表示，「講錯了道歉就好了」，網友大讚柯Ｐ「突破盲點了」！

呂秀蓮日前在政論節目《年代向前看》中表示，世大運台灣選手表現這麼好地原因是「大陸放水阿」！而且事先「告訴柯P，我放你一馬，我放水！所以台灣才有這麼多金牌」！呂的發言引發網友怒火，怒轟呂要道歉。呂反擊是「柯文哲說大陸只派二軍來」，並強調她說的是「真話」，應該要鼓掌。

柯文哲今接受媒體採訪，對呂的發言表示「講錯了道歉就好」；他認為「這也是台灣現在的問題，因為把大陸當敵人的時候，眼睛就只有大陸，看到最後卻忘了大陸雖是世界的一部分，但不代表全世界」。

批踢踢網友紛紛表示，柯Ｐ「講超好」、「這回應真的突破盲腸了」、「幹話阿北真的打爆祖母綠了」、「讚啦，大快人心的柯阿北」、「看他嘴人真過癮」、「呂后在世界走跳的時候，柯一直在台大ICU救人累積台灣價值」，更有網友表示，「這句給推，難得有智慧的發言，深綠的問題在於視野只有中國」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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