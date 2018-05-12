助馬哈地二度拜相 華裔選民仍對他保有戒心

2018年05月12日 14:37 中時 王嘉源

這次92歲高齡前馬來西亞首相馬哈地率領反對派陣營「希望聯盟」（希盟）勝出大選，終結「國民陣線」（國陣）長達61年的執政，馬哈地得以再任首相，與大馬華裔社群選票進一步倒向反對派有關，然而，未來華社或能爭取希盟新政府履行部分爭議較小的競選承諾，惟不大可能挑戰馬來人重視的土著優待政策。

香港《明報》12日報導，希盟政府新上路的第一步，是如何分配內閣職位，馬哈地11日與希盟四黨領袖舉行會議，為此作協調，預計12日公布人選。有別於以往「巫統」（國陣最大馬來人政黨）在國陣內獨占鰲頭，如今希盟主要由四大政黨組成—「人民公正黨」（代表人物：安華、旺阿茲莎；合共47席）、「民主行動黨」（林冠英；42席）、「土著團結黨」（馬哈地、慕尤丁；13席）和「國家誠信黨」（11席），政治實力相對均衡，這還未計最後時刻確認加入的「沙巴民興黨」（8席）和一名獨立候選人。馬哈地深明聯盟內勢力分散此點，強調「最重要是確保各盟黨可以在內閣扮演平衡角色」，又指11日會議是四黨平起平坐共同洽商，並非聽自己指示。

與此同時，國陣則正面臨瓦解。一向代表華人的國陣成員「馬華公會」在大選後的國會議席從7席大減至1席，馬華總會長廖中萊表示會負全責，不會尋求連任總會長一職之餘，馬華亦將會重新檢視該黨在國陣的地位。至於沙巴州亦出現國陣分裂危機，「沙巴民統黨」代主席馬迪烏斯表示該黨脫離國陣，並跟民興黨和希盟組成聯合政府；民統黨分別掌握1個及5個國會和州議席。

但是希盟組新政府，也難保會一帆風順。香港城市大學亞洲及國際學系客席助理教授尤維勵向《明報》指出，希盟可以說是鬆散同盟，很可能有連串問題需要消除，惟幸馬哈地有這能力將大家團結起來，而且希盟內部各方也很清楚，這次變天執政的機會來之不易，不至於輕言分裂。香港國際問題研究所東協研究主任馮嘉誠亦稱，馬哈地選前凝聚了反對派，而且在有勝選希望下，任何內部分歧亦得以掩蓋，現在勝選了可望暫時維持下去。

尤維勵認為，族群問題仍會對大馬整個政治環境有重大影響，以華人占多數的行動黨以及部分公正黨成員，在選戰期間刻意不太高調，以免觸動馬來人害怕失去特權的種族焦慮。從此點看，未來華裔社群或許可以在承認獨中統考（大馬獨立中學的特有私立考試）文憑等爭議較小的議題上，確保新政府履行競選承諾，但在馬來人極看重的議題如土著優待政策等，則很難有什麼突破。在一些在社會掀起廣泛不滿的議題上，馬哈地應也看似會履行承諾。他11日表明會廢除惡法和重新檢討受爭議的法令，例如是2018年假新聞法令、2012年《國家安全法》以及他認為是用以製造恐懼的國安會。

二度被判雞姦罪入獄的前副首相、公正黨領袖安華將獲特赦，否極泰來重返政壇，未來甚至有望接任首相。《明報》指出，安華從政路途的起跌，某程度上可從他與大馬華裔社群的關係的變化折射出來。他早年與華社甚有嫌隙，事緣他出任教育部長時委派多名不諳華語的馬來人接管華語小學，引發種族緊張，間接造就馬哈地政府1987年10月發起「茅草行動」，引用內部安全法令拘捕百多人和查封3份報章—包括如今馬、安二人政治盟友、行動黨元老林吉祥及其子林冠英。

安華1990年代中一度被馬哈地欽點為接班人，但二人在處理97金融風暴等問題上鬧翻，安華1998年被趕下台，再遭控以雞姦罪，他隨即發起「烈火莫熄」（Reformasi，意為改革）運動，吸引大批馬來人在大選倒戈，幾乎拉倒巫統執政。此後安華繫獄多年，但仍透過妻女經營反對派，2008年復出政壇，全面走上多元種族路線，首倡「人民主權論」以求取代巫統「馬來主權論」，這說法雖惹來政治對手攻擊是「出賣馬來人利益」，但也逐漸贏得華社認可，2013年大選華人群起支持安華的「華裔海嘯」便是例子。

但《明報》說，安華應允以着重土著權益的馬哈地為反對派首相人選出戰今屆大選，重燃不少華裔選民的戒心。安華本年初嘗試再為當年爭議辯解，指「茅草行動」源於巫統青年團與馬華公會交惡—時任巫青團主席正是這次丟失巫統政權的原首相納吉布，自己曾向馬哈地要求釋放被捕者但被拒。這說法並非人人信服，但香港城市大學亞洲及國際學系客席助理教授尤維勵相信事移勢易，畢竟以當前結盟情况看，只要有一方（包括行動黨）退出，政府即面臨倒台，現實政治上各方應願協調，不至再現極端狀况。

(中時 )