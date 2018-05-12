三角錐形同虛設 議員盼全面更改防撞桿

2018年05月12日 14:32 中時 許家寧

議員建議全面更改為固定式「防撞桿」，才能維護交通秩序及用路人安全。（許家寧攝）

花蓮縣內交通肇事以「路口交叉撞」比例最高，警方為防治違規左轉今年起陸續在重要路口設置防撞桿。（許家寧攝）

花蓮、吉安市區路口車禍，高居縣內交通事故之首，花蓮縣警局今年陸續在易肇事路口設置警示三角錐，但仍有機車族「鑽漏洞」，將三角錐間當成路障角標隨意穿梭其中，議員建議全面更改為固定式「防撞桿」，才能有效維護交通秩序及用路人安全。

花蓮縣易肇事路段前三名集中在花蓮市中山路、中正路及吉安鄉中山路，平均每月事故約60件，造成30人受傷，警方調查縣內肇事原因以「路口交叉撞」比例最高，多半未依規定讓車最多，或是未注意車前狀況，提前左轉及雙黃線大迴轉肇禍。

警方今年農曆年後，分別在花蓮、吉安等重要十字路口及曾發生過2起死亡車禍以上的路口雙黃線上，各擺放10個移動式交通三角錐，避免汽、機車為貪圖方便逕行迴轉或直接穿越雙黃線亂象，但引來議員批評不但縮減道路利用率，不少騎士仍「無視」違規穿越空隙。

議員鄭乾龍指出，吉安鄉原有道路已呈現壅塞現象，各要道放置後，使原有道路利用率更為縮減，不僅影響交通之流暢，更困擾道路兩側商家營運，議員莊枝財也建議，應全面檢視放置路段、位置是否適當，倘有安全上需要，評估全面更改為防撞桿。

花蓮縣警察局長李西河表示，警方為遏止路口搶先左轉彎事故發生，故於轄區內易肇事路段之車道中間，先行以交通錐代替交通防撞桿，盼能矯正用路人搶先左轉彎之違規行為，警方也允諾將協調路權單位評估是否將交通錐改裝設防撞桿。

(中時 )