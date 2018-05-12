為幫助丈夫事業 她從只會騎單車到學會開大卡車

2018年05月12日 14:30 中時 洪安怡

天主教善牧基金會出版新書《幸福食光—新住民姊妹的酸甜人生》，呈現13個新住民家庭的故事；如泰國配偶蕾夢考取大卡車駕照來幫助丈夫事業，印尼華僑萍華更從一句中文都不會說，成為通譯人員。善牧基金會表示，台灣的新住民去年已經突破50萬人，期望藉由書的出版，讓大家更了解新住民生活。

蕾夢大概從沒想到，遠嫁台灣後，她竟然從只會騎腳踏車的泰國人，變成學會開26噸大卡車的新住民。為了幫助經營大卡車事業的丈夫分擔工作，蕾夢瞞著家人偷偷報考駕訓班，考取職業大卡車駕照，遇到業務忙碌的時候，蕾夢成了救火隊，夫妻兩人一人一台車合作無間。

身為印尼華僑的萍華，母語是印尼話和福建話，嫁給閩南人後才發現，自己的福建話和閩南人難以溝通，萍華跟著女兒一起學習，陪婆婆看八點檔學台語，又進入善牧基金會成立志工團隊接受訓練，而今萍華可以用流利的中文溝通，這也給萍華很大的鼓勵，「原來我也有力量能幫助別人」。

善牧基金會執行長湯靜蓮表示，有時大家都把這些新住民想得太特別了，以為她們拿到身分證就會逃逸，以為她們婚姻可能不幸福，以為她們是弱勢需要被幫助，其實絕大多數的新住民家庭跟其他家庭並無不同，這也是善牧出版這本書的原因，「當人們有機會認識不同的新住民，就會產生多元觀點，少一點誤解和偏見」。

因著新書出版，善牧基金會表示，他們在南北舉辦2場大型攝影展，焚別是5月10日至5月23日在光點台北、5月30日至6月12日在高雄駁二電影院，歡迎民眾踴躍參與，一同理解新住民的生活。

(中時 )