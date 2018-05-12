北市府官方民調 近半民眾認為決策不一致

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台北市長柯文哲近日因替兩岸論述致歉，挨批為選舉利益態度反覆；巧合的是，北市研考會公布3月份民調結果，雖然在行政效率、政策創新、依法行政等項目都獲好評，但有49％民眾認為決策不一致、38.5％認為沒有明確施政方向。

詢問民眾是否認為北市府決策一致、不會變來變去，有44.1％民眾不同意，4.9％非常不同意，合計占49％，等於有近半民眾不認同柯市府決策是一致的；另有39.8％同意、2.4％非常同意。

北市府是否有明確施政方向、施政目標清楚？有38.5％民眾回答不同意、4.6％非常不同意，合計占43.1％在此項目都感到不滿意，但也有43.6％民眾回答同意、4.1％回答非常同意。

另一需改進的部分，「重視產業發展」有36％民眾不同意、4.5％非常不同意，同意則有39.7％、非常同意2.6％。若問整體覺得台北市進步或退步，感到進步一些39.2％、進步很多9.2％、退步一些13.0％、退步很多16.8％，但認為「差不多」者有18.8％。

而在執行能力、行政效率、公平正義、政策創新、重視民意、依法行政、資訊公開透明等項目，則獲得較高滿意度。尤其有執行能力和依法行政部分，都有高達59％以上民眾表示同意。

該份民調訪問日期為3月27日至30日，詢問設籍於台北市18歲以上民眾，有效樣本1123人，在95％信心水準下，正負誤差2.92個百分點。

(中時 )

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