工商界建議立法院遷台中 張光瑤：樂觀其成

台中市府副市長張光瑤（右）與上銀董事長卓永財12日出席中部工商午餐會，張光瑤對工商產業界建議相關機關遷來台中，樂觀其成還全力協助。（盧金足攝）

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行政院副院長施俊吉（左）12日率經濟部長沈榮津等部會官員，與中部工商產業界面對面座談。（盧金足攝）

台中磐石會、中華民國工商協進會12日在中華民國工商協進會舉辦的中部工商午餐會建議政府配合組織改造，審慎研議將相關機關遷往台中辦公的可能性，其中可由立法院先行，對此，內政部表示，需有全面性思考和配套措施，尚待審慎研議。台中市府副市長張光瑤表示，市府積極促成行政院與立法院遷移至中部，立法院在過渡期間可以使用省議會，且行政院院本部規模並不大，如果可以遷到中部，除了中興新村，黎明新村也可以馬上使用。

首都減壓，國會先行！產業界表示，建議政府配合組織改造，審慎研議將相關機關遷往台中辦公之可能性，其中可由立法院先行之。

對此，人事總處表示，將配合行政院政策方向及組織改造進程，就機關業務屬性、現有辦公廳舍容納空間、人員權益及相關配套誘因等因素，予以綜合考量評估研議。至建議立法院先行遷移一節，事涉該院權責，人事總處尊重該院意見。

內政部指出，長年以來，台灣行政區域歷經人口流動、都市化及產業型態轉變，造成城鄉落差日益擴大，資源分配不均等現象，為解決當前區域發展失衡問題，行政院賴院長已提出「均衡台灣」政策目標，以及審慎討論行政區域重劃課題之政策指示。

對於外界所關切政府相關機關遷移台中議題，內政部強調，有助於中部區域發展，惟因涉及大量人口流動、產業變遷、資源重分配及區域發展等層面問題，需有全面性思考和配套措施，尚待審慎研議。

內政部以完備行政區畫立法工作為優先，並持續蒐集社會各界對於行政區域調整之看法及意見，未來將積極配合國土空間整體發展，協助地方政府規畫完成行政區劃相關工作。

出席中部工商午餐會的張光瑤指出，台中市府不只樂觀其成，台中市長林佳龍也表示，過去沒有高鐵與二高時，省政府與省議會就在中部，包括林佳龍、南投縣長林明溱與彰化縣長魏明谷等縣市首長都表達支持中央遷都中部。

張光瑤說，「首都減壓」已經成為大家的共識，盼立法院遷到台中，考慮新的國會建物需要時間興建，在過度期間內可以先使用過去霧峰省議會，該地距離中興新村與高鐵都很近，短期內可以透過交通接駁，長期使用捷運，特別是捷運藍線已在日前通過交通部審查，未來也會延伸到大里、霧峰、草屯等地。

(中時 )

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