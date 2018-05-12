MLB》俠客歐尼爾開球 馬林魚打敗勇士

俠客歐尼爾穿上32號球衣幫馬林魚開球。(美聯社)

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中時電子報
俠客歐尼爾，以及馬林魚老闆的表親法官茱蒂。(美聯社)

馬林魚12日主場迎戰勇士，這次他們找來「超重量級」人物開球，猛一看有點像洋基投手沙胖，原來這是名人堂職籃明星「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)。歐尼爾的體型比他們預期還要龐大，馬林魚球衣看起來快被撐爆了。

有歐肥在的地方總是充滿笑聲，他還在馬林魚休息室露了兩手灌籃絕技，等到登板開球時又假裝一臉嚴肅，讓人覺得好笑。負責蹲捕接球的馬林魚投手齊格勒(Brad Ziegler)很感動，「我跑去向歐尼爾自我介紹，沒想到他居然叫得出我的名字，我好開心。」

知名實境秀主角「法官茱蒂」(Judge Judy)也到場聲援，茱蒂是退休法官，也是馬林魚新老闆的表親。在玩樂過後，馬林魚認真打球，捕手瑞爾穆托(J.T.Realmuto)、卡斯楚(Starlin Castro)開轟，5位投手接力(包括齊格勒)登板，最後以6-3打敗勇士。

(中時電子報)

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