女生不喜歡你時愛發的十種卡 拿了這張就GG了

2018年05月12日 14:58 中時電子報 戴安瑋

DailyView網路溫度計今日特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，公布「女生不喜歡你時愛發的十種卡」。示意圖。翻攝網路溫度計

女生碰到不喜歡、無緣的男生告白時，深怕一個太尖銳，造成對方情緒崩潰、懷恨在心，進而影響日後兩人相處，甚至從此生命裡少一個朋友，DailyView網路溫度計今日特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，公布「女生不喜歡你時愛發的十種卡」，第一名是出門卡，第二名是疲勞卡，第三名句點卡。「洗澡卡」居然最後一名！

女生在面對無感異性猛烈追求時，總擔心該如何拒絕；如何靠「發卡」打槍無緣人，不僅是女生該鑽研的學問，也是男人一生必習的課題。DailyView網路溫度計公布的「女生不喜歡你時愛發的十種卡」，依序分別出門卡、疲勞卡、句點卡、吃飯卡、不適卡、下次卡、好友卡、學霸卡、出國卡及洗澡卡。

DailyView網路溫度計表示，若你為死纏爛打型的追求者，很可能收到第一名出門卡，因對方已經到厭煩你的程度，老用有事、先出門為由，結束與你的話題；第二名疲勞卡，跟第5名不適卡功用雷同，但狠心程度較高，因為它連日後留一線的機會都沒給，徹底杜絕你上前一步的可能。

「洗澡卡」居然最後一名。示意圖。翻攝網路溫度計

第三名的句點卡，是對方不主動找你聊天，基本上就是沒・有・Fu；第四名的吃飯卡，則是許多女孩總以先吃飯、先去買飯、先去煮飯等藉口脫身；第五名不適卡，是她平常生龍活虎，但碰到你就人不太舒服，代表You are Out；第六名下次卡，是女生蠻常用於拒絕不熟人邀約上的。

第七名好友卡，朋友與情人只有一線之隔，癡情種聽到這種話容易覺得「還有機會」，以為距離獵物就差那麼一點點；第八名學霸卡，女生以是考生、準備證照為由，拒絕分心，特別是在讓人失去理智的愛情上；第九名出國卡，很多女生在暗示追求者別再追啦；第十名洗澡卡，女生跟你聊沒幾句就會說要去洗澡，仔細一算，會發現對方跟《哆啦A夢》裡唯一女主角靜香一樣，一天要洗好幾次澡。

(中時電子報)