佳士得春拍台灣貴婦力挺 胡白玫展演 張淑芬捐畫義賣

京倫集團總裁夫人胡白玫配戴兩條翡翠和紫翡項鍊，起拍價共 5500萬港幣（2億1000萬元台幣）。

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佳士得亞洲藝術部主席石俊生（Jonathan Stone）特別介紹台積電董事長夫人張淑芬捐出義賣的油畫作品《大地山嵐》。（陶福媛攝影）
佳士得春拍翡翠和紫翡項鍊，起拍價共 5500萬港幣（2億1000萬元台幣）。（佳士得提供）
佳士得香港春拍珠寶類的領拍作品是主石重達8.1克拉的藍鑽項鍊，起拍價1.45港幣（5.6億台幣）。(佳士得提供）
百達翡麗琺瑯表盤三問表，起拍價220萬港幣（850萬台幣）。（佳士得提供）
Richard Mille鑲鑽陀飛輪《Perini Navi Cup》RM014腕表，起拍價360萬港幣（1380萬台幣）。（佳士得提供）

佳士得香港春拍台北預展於今明兩天於萬豪酒店登場，開幕記者會邀請京倫總裁夫人胡白玫展示總價逾十億的珠寶腕表和愛馬仕皮包，貴氣逼人。現場還展出一幅台積電董事長夫人張淑芬的油畫作品《大地山嵐》，該幅作品將捐出義賣，所得將全數捐贈香港救助兒童會。

收藏珠寶和藝術品累積數十年經驗的胡白玫指出，她十年前接觸國際拍賣會，發現拍品豐富、價格相對合理，而且不怕買到假貨，以她當年搶標了一只江詩丹頓珠寶表為例，迄今價格已翻了三倍，可見拍賣會是相當好的投資理財管道。

「逛拍賣會，可以學到很多東西！」胡白玫笑說，她建議年輕人應該常到拍賣會逛一逛，不一定要買，看看名畫，把玩珠寶、腕表，聽聽專家的市場分析，可以提升自己的藝術鑑賞力和時尚品味，尤其很多珠寶、名表都是難得一見的珍寶，光看就是一種享受。

胡白玫笑說，以前她參加拍賣會競標時總是勢在必得，不斷舉牌非得買到手不可，但現在的她比較理性了，會冷靜下來想清楚，今年她已鎖定幾件珠寶和名畫下手，但她不願透露細節，「我怕有人會來競標，還是不說的好！」

台積電董事長夫人張淑芬熱愛藝術，同時也是位知名的慈善家，這回她捐出她的畫作《大地山嵐》在佳士得春拍會義賣。佳士得亞洲藝術部主席石俊生（Jonathan Stone）指出，這是張淑芬首度與佳士得拍賣會合作，尤其日前佳士得才在紐約舉辦《佩吉及大衛洛克菲勒夫婦珍藏》慈善拍賣會，因此特別有意義。

(中時 )

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