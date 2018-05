2018年05月12日 15:26 時報周刊 溫博鈞

韓國新生代男團「Wanna One」台灣演唱會「Wanna One World Tour [ONE: THE WORLD] in Taiwan」8月25、26日將在林口體育館登場!演唱會門票今天上午10點在拓元售票系統開賣,湧進4萬人次搶票,2場共18000萬張門票在3分鐘內被搶購一空。主辦單位IME在此特別呼籲,請Wannable千萬不要購買來歷不明的票券,若有未結帳票券會在清票後釋出,中午12:30再次啟售。

隨著「Wanna One」的世界巡演即將到來,新一季的實境節目《Wanna One Go: X-CON》也將開播,11成員預計會以小分隊形式,和經常在音源排行榜稱冠的知名音樂人NELL樂團、「Block B」ZICO、Heize以及Dynamic Duo合作,於6月推出新曲,展現和以往不同的面貌。「Wanna One World Tour [ONE: THE WORLD] in Taiwan」演唱會相關訊息可洽IME TW臉書粉絲團。

(時報周刊)