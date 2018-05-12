張月麗母親節前夕趕場做公益 母兼父職20年樂當超人單親媽媽

2018年05月12日 15:27 中時 陳俊吉

張月麗（左）、佩甄（右）上午到基隆「崇右影藝技術大學」，接受校長俞維昇校長（左二），董事林金水（中）、李佑寧導演（右二）頒發「傑出校友」。 圖片提供：張月麗

張月麗今（12日）基隆、台北兩地趕場做公益，早上重返母校「崇右影藝技術大學」與佩甄一起領取「傑出校友」獎；下午義務主持「單親之母」黃越綏老師發起的「傑出弱勢單親母親表揚活動」，樂當超人單親媽媽，走過女兒出國念書，自己獨居的空巢期。

張月麗獨立撫養女兒Mindy二十一年，今年母親節女兒在德國柏林當交換學生，她一個人過節，她說:「我以前很黏女兒，曾暫停台灣演藝工作三年，陪她到美國攻讀產品設計；今年她到柏林交換學生，我獨留台灣工作，努力賺錢，希望女兒年輕時，飛遠一點，學多一點，明年拿到大學畢業證書，當我的母親節禮物。」

張月麗把女兒不在身邊的空巢期，轉為工作動力，上月飛大陸寧波出席房地產活動，這個月還要飛杭州代理絲巾，也繼續美國醫療保健美容產品經銷，全方位發展，榮獲母校頒發「傑出校友」，鼓勵「崇右」學弟妹，人生沒有設限，努力學習，做最好的自己！

也以單親媽媽媽過來人，義務主持黃越綏老師創辦的「國際單親兒童文教基金會」主辦的「傑出弱勢單親母親表揚」，還自掏腰包捐贈母親節蛋糕，她開心的說:「雖然女兒不在身邊，今年母親節趕場做公益，是最有意義和最快樂的事。」

(中時 )