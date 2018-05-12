張月麗母親節前夕趕場做公益 母兼父職20年樂當超人單親媽媽

張月麗（左）今天義務主持「單親之母」黃越綏老師（右）發起的「傑出弱勢單親母親表揚活動」，為辛苦的單親媽媽媽加油。圖片提供：張月麗

友善列印
中時
張月麗（左）、佩甄（右）上午到基隆「崇右影藝技術大學」，接受校長俞維昇校長（左二），董事林金水（中）、李佑寧導演（右二）頒發「傑出校友」。 圖片提供：張月麗

張月麗今（12日）基隆、台北兩地趕場做公益，早上重返母校「崇右影藝技術大學」與佩甄一起領取「傑出校友」獎；下午義務主持「單親之母」黃越綏老師發起的「傑出弱勢單親母親表揚活動」，樂當超人單親媽媽，走過女兒出國念書，自己獨居的空巢期。

張月麗獨立撫養女兒Mindy二十一年，今年母親節女兒在德國柏林當交換學生，她一個人過節，她說:「我以前很黏女兒，曾暫停台灣演藝工作三年，陪她到美國攻讀產品設計；今年她到柏林交換學生，我獨留台灣工作，努力賺錢，希望女兒年輕時，飛遠一點，學多一點，明年拿到大學畢業證書，當我的母親節禮物。」

張月麗把女兒不在身邊的空巢期，轉為工作動力，上月飛大陸寧波出席房地產活動，這個月還要飛杭州代理絲巾，也繼續美國醫療保健美容產品經銷，全方位發展，榮獲母校頒發「傑出校友」，鼓勵「崇右」學弟妹，人生沒有設限，努力學習，做最好的自己！

也以單親媽媽媽過來人，義務主持黃越綏老師創辦的「國際單親兒童文教基金會」主辦的「傑出弱勢單親母親表揚」，還自掏腰包捐贈母親節蛋糕，她開心的說:「雖然女兒不在身邊，今年母親節趕場做公益，是最有意義和最快樂的事。」

(中時 )

Wanna One門票賣光光 膩了車頭燈之亂 簡立喆提4點「預…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。