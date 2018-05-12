蘇貞昌諷對手變成朱立倫 侯友宜笑回：對手是我！

新北市長參選人侯友宜受訪。（葉書宏攝）

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新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜受訪。（葉書宏攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌提到，新北市長選舉對手變成朱立倫，對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，笑著用台語回應，「要看清楚，對手是我！對手是我！拜託是我在選，看錯就不好了！」

侯友宜今（12日）下午2時許，與新北市議員劉美芳、周勝考、市議員參選人葉元之、市議員林國春秘書等一起參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。

媒體持續關注深澳電廠議題，蘇貞昌批評侯深澳電廠的立場反覆；對此，侯友宜表示，從頭到尾堅持反對深澳燃煤電廠，拜託老縣長把立場說清楚，是贊成還是反對，不要閃避、說不清楚。

另外，蘇貞昌批評新北市長朱立倫用市府資源為侯輔選，侯友宜回應，反對核廢料是新北市政府7年來的立場，這也是新北市府公務人員的工作，他們出來說剛好而已，要體諒他們的工作，有一天蘇若當選市長，也是要公務員出面說明，「這和我有什麼關係！」

侯友宜強調，從頭到尾都是反對深澳燃煤電廠，立場一致的，老縣長選舉很有經驗，蘇曾說過是總統蔡英文拜託他出來選，且說過總統府秘書長陳菊來幫忙，「選舉我從來沒選過，第一次出來選，不懂選舉，所以要更認真打拼，不然就慘了！要拜託各位多幫忙！」

針對前總統馬英九支持重啟核四，侯友宜表示，前總統有他的想法，一定尊重，能源政策要說清楚，不是二選一的原則，可以開源也可以節流，也可以用不同的方式節省核電廠的電。

(中時 )

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