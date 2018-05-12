陸智庫發布外交藍皮書 學者：中國是不穩定世界的確定因素

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旺報

直屬大陸外交部智庫的中國國際問題研究院10日公佈《2018國際形勢與中國外交藍皮書》，研究院院長戚振宏表示，過去一年中國周邊熱點有升有降，如半島情勢緩和、中韓關係緩解，但南海仍是暗流湧動，美國仍透過「印太戰略」尋求新支點；但在中國突出全球發展與治理引領作用下，中國已成為不穩定世界中最大的確定因素，為世界和平與發展作出應有貢獻。

戚振宏回顧中國過去一年國際情勢稱是「新世紀以來國際關係發展進程中最具關鍵意義的一年」，川普「美國優先」激起千層浪，觸發國際經濟與政治關係新一輪調整，美國與西方國家呈現戰略迷茫，全球失序恐懼瀰漫，但國際形勢在大發展、大變革、大調整中仍保持總體穩定。

該院下設的世界經濟與發展研究所所長姜躍春針對近日中美貿易問題發表看法。他認為，貿易戰最後受害者不僅是參與者雙方，在國際經濟全球化下，打起貿易戰遭殃的是整個產業鏈，「沒有人是贏家」；此外，中美貿易失衡相對嚴重，背後有複雜因素，如統計方式、商品結構差異性，但爭端背後是單邊或多邊、保守或自由之爭，甚至是世界第一大國與世界第二大經濟體的較量，可以想像解決的複雜性和困難度。

接下來中美貿易戰如何收場？姜躍春稱方式有二，中國是多邊貿易體制捍衛者，應透過多邊機制解決雙邊問題，如訴求WTO爭端解決機制；二是中美透過談判找到適合雙方和多方的解決路徑。

談及中國對世界穩定的貢獻，該智庫國際戰略研究所助理研究員楊晨曦表示，儘管西方提出治理模式較早，但中、西方治理模式是不同概念，中國全球治理觀是「共商、共建、共享」，中國對全球秩序並非挑戰者(challenger)、而是改變者（changer)，如建設亞投行、一帶一路等，不分發達與發展中國家、廣邀各方一同參與，倡導公正、合理、普惠、均衡。這與過去限定參與的西方治理模式大不相同。

(旺報 )

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