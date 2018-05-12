蔡英文：政府打基礎短期看不出效果 政治能量耗損

2018年05月12日 15:33 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今出席「預見10年後的台灣-與高中生面對面」；總統致詞時表示，政府要為以後的政府打下基礎，很多時候看不出短期效果，因為現在的民主政治中，要擔心你的政治能量是否被耗損，這就是現在執政者要面臨的。

總統指出，她第三次來參加這個活動，總統處理的是國家不同族群、部門的人對未來的想法、看法、期待，總統都要去思考。去年主題是「假如我是總統」，今年主題是「預見十年後台灣」，10年後的總統會更難做，現在的政府要為以後的政府打下基礎，每一任總統都要做準備，確實都是每個政府要面臨的挑戰。

總統說，很多時候看不出短期效果，在現在的民主政治中，就要擔心你的政治能量是否被耗損，這就是現在執政者要面臨的。「我不能講太久，不然就會用我的方法告訴你們事情，我更期待要聽你們的意見」。

總統舉例，她在寫博士論文時，英國制度中要先寫大綱，如果三百頁，大綱是三十頁，她交了一個大綱上去，因為她學的是國際貿易，最重要是競爭、市場，題目叫做「市場保衛」，後面加了一句話「在變動中的世界」。

總統說，交出去後，學校說論文題目不好。因為世界每天都在變動，所以她就拿掉了，後來越來越感受到世界變化快，1980年代到現在2018，在速度更快的同時，要怎麼樣來面對，也就是說過了十年後，可否試想它的情況，事實上非常難想像，往前想、往後想，世界確實變化很快，技術的進步導致人的生活改變，每個人接受資訊的方法改變。

總統表示，這十年之內，將會是變動最多的年代，「今天各位和我們一起討論十年後的台灣，很具挑戰但我也願意和各位一起來面對」。

(中時 )