蔡英文：政府打基礎短期看不出效果 政治能量耗損

友善列印
中時

蔡英文總統今出席「預見10年後的台灣-與高中生面對面」；總統致詞時表示，政府要為以後的政府打下基礎，很多時候看不出短期效果，因為現在的民主政治中，要擔心你的政治能量是否被耗損，這就是現在執政者要面臨的。

總統指出，她第三次來參加這個活動，總統處理的是國家不同族群、部門的人對未來的想法、看法、期待，總統都要去思考。去年主題是「假如我是總統」，今年主題是「預見十年後台灣」，10年後的總統會更難做，現在的政府要為以後的政府打下基礎，每一任總統都要做準備，確實都是每個政府要面臨的挑戰。

總統說，很多時候看不出短期效果，在現在的民主政治中，就要擔心你的政治能量是否被耗損，這就是現在執政者要面臨的。「我不能講太久，不然就會用我的方法告訴你們事情，我更期待要聽你們的意見」。

總統舉例，她在寫博士論文時，英國制度中要先寫大綱，如果三百頁，大綱是三十頁，她交了一個大綱上去，因為她學的是國際貿易，最重要是競爭、市場，題目叫做「市場保衛」，後面加了一句話「在變動中的世界」。

總統說，交出去後，學校說論文題目不好。因為世界每天都在變動，所以她就拿掉了，後來越來越感受到世界變化快，1980年代到現在2018，在速度更快的同時，要怎麼樣來面對，也就是說過了十年後，可否試想它的情況，事實上非常難想像，往前想、往後想，世界確實變化很快，技術的進步導致人的生活改變，每個人接受資訊的方法改變。

總統表示，這十年之內，將會是變動最多的年代，「今天各位和我們一起討論十年後的台灣，很具挑戰但我也願意和各位一起來面對」。

(中時 )

蘇貞昌諷對手變成朱立倫 侯友宜… 參加母親節活動 侯友宜自爆：這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。