石門肉粽節端百斤巨粽 幸運媽咬中金戒指

「2018石門粽 農特漁產推廣活動」端出特製的百斤「石門粽」供民眾免費品嘗。（譚宇哲翻攝）

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新北市石門區公所今天上午在富基漁港舉辦「2018石門粽 農特漁產推廣活動」，現場除有百斤「石門粽」、1000顆肉粽讓民眾免費品嚐，還有包粽、釣粽、咬黃金等趣味遊戲，38歲曾媽媽當場幸運咬中一只金戒指，笑納特別的母親節禮物。

石門區公所表示，活動特製的百斤「石門粽」是由郭家肉粽業者費時6小時製作完成，內餡非常豐富，有花生、香菇、肉、菜脯、蝦、蟹、小卷等，活動現場剖開後免費分享現場民眾。

另外，現場也提供1000顆肉粽讓民眾免費品嚐，還有規畫「粽頭彩呷肉粽咬黃金」、「母女檔快手包肉粽」、「願者上鉤-釣粽子」趣味遊戲，肉粽通通免費讓民眾帶回家。

其中，吸引百位媽媽參加的「粽頭彩呷肉粽咬黃金」，由38歲曾媽媽幸運從肉粽中咬出金戒指，她歡喜表示：「知道吃到金戒指時，一度嚇到說不出話來，太高興了！」一旁的5歲兒子見狀也大喊：「媽媽母親節快樂！」

主辦單位表示，今年石門肉粽節於母親節期間辦理，除了為6月即將到來的端午節宣傳石門粽，更藉由活動祝天下媽媽母親節快樂。

此外，石門區公所於13日另推出「上山下海一日遊牽罟體驗規劃」，參加者除可探訪百年「富貴燈塔」及新北市最大百年「嵩山石砌梯田」，還可體驗傳統補魚方式「牽罟」，利用深度體驗漫遊的方式認識石門。

(中時 )

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