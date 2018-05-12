參加母親節活動 侯友宜自爆：這次沒聽媽媽的話

新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）

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新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許，參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。（葉書宏攝）

母親節將至，新北市長參選人侯友宜今（12日）下午2時許參加板橋區健華新城母親節慶祝活動，侯友宜展現親和力與媽媽們一起切蛋糕、合唱「感恩的心」，侯友宜致詞時自爆，「這輩子很少沒有聽媽媽的話，這一次沒有聽媽媽的話投入市長選舉。」

侯友宜今（12日）下午2時許，與新北市議員劉美芳、周勝考、市議員參選人葉元之、市議員林國春秘書等一起參加板橋區健華新城母親節慶祝活動。

侯友宜致詞時表示，抱持感恩的心情來和大家一起過母親節，自己母親高齡89歲，天下的媽媽都是一樣的，都希望子孫健康快樂，出外打拼可以照顧自己。

侯友宜表示，43年前離開家鄉到北部念警校，媽媽曾告訴他「把自己奉獻給國家社會，好好做事！」很少有機會回到故鄉看媽媽，但媽媽總是要他「認真打拚，照顧好自己，媽媽就安心了！」永遠記得媽媽的話，儘管在忙都要打通電話。

侯友宜表示，一定會找機會回去看看媽媽，這次要出來選舉，全家人都反對，尤其媽媽也反對他，媽媽告誡他「台灣政治黑暗、衝突多，沒有說是非，只有說選舉！不要跳到糞坑！不要跳到烏煙瘴氣的政治漩渦。」

侯友宜提到，這輩子很少沒有聽媽媽的話，這一次沒有聽媽媽的話，他親自告訴媽媽，因為媽媽要他「認真打拼，為國家社會做事情、奉獻給國家！」兒子聽媽媽的話，奉獻給國家，要把日後認真打拼的時間再度奉獻給台灣、新北市，給予自己所愛的國家。

侯友宜說，媽媽最後說不出話，僅交代他「要好好照顧自己！」只要抱持感恩的心去看待所有人，台灣一定是團結的台灣，中華民國一定是一個了不起的國家，沒有媽媽、沒有台灣，就沒有中華民國。

另外，媒體關心侯友宜是否會出來輔選，對此，侯友宜表示，妻子是希望他不要選，他認為妻子的事情都要尊重、體諒，但是彼此的心都是連結在一起的。

(中時 )

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