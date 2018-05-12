探討自然的意涵陸府「綠洲」展開展

2018年05月12日 16:11 中時 林欣儀

藝術家劉彥均觀察城市中人類與植物的相處之道，藉由植栽創作。(林欣儀攝)

思考人類與植物、生態及環境間的互動關係，陸府生活美學教育基金會邀集多位藝術家，以「綠洲」為主題創作，透過藝術手法探索「自然」的意涵。其中，創作者劉彥均觀察城市中許多植物現況，將椅子、畚斗等物品懸掛在植栽上，藉以呈現人類與植物的相處境況。

拿起一盆盆小植栽，有的樹枝上掛著小小的模型畚斗、掃把，有的樹身上還插著把刀，怪異中帶著和諧感。創作者劉彥均說，曾經在台南的公園見到民眾將大樹當成置物處，也在台中黎明新村見到老榕樹上掛著時鐘、芒果樹邊放著菜刀及炒鍋，因而有了創作的點子。

劉彥均強調，透過觀察，可發現人們居住的陽台、後院或房間內的盆栽，處處都展現人類與植物生態的互動關係，盼藉由創作展現人與植物相處造就的城市風景。

另名創作者謝奉珍則利用建築工地剩餘的不鏽鋼管、石材及鐵片、帆布等材料作為聲音傳導介質，讓參觀者踏進作品即可聽聞到各種聲音交雜，盼藉此引領參觀者思考「自然」的真義。

策展人蔡明君指出，「綠洲」代表人類居住的城市、「生態」則意指生活環境，謝奉珍、劉彥均及許哲瑜、林以婷4名藝術家分別從建築工地、鄰里環境及城市、環境等面向探討自然，「綠洲」展覽即日起至八月底在陸府植深館展出。

(中時 )