NBA》究竟是詹姆斯太強還是東區球隊太弱？

2018年05月12日 16:00 中時電子報 盧品青

騎士隊詹姆斯(LeBron James)已經連續7年闖進總冠軍賽，東區近年來始終沒有他的對手。美媒《SBNation》專欄提出一個許多人的疑問，「究竟是詹姆斯太強，還是東區的球隊太弱？」

NBA近十年來「西強東弱」的情況明顯，但是該文作者席勒(Tom Ziller)指出，這種說法可能對詹姆斯不公平。事實可能是詹姆斯太強了，是他讓東區球隊顯得很弱，而不是東區球隊真的那麼弱。

2014-15球季，例行賽60勝22敗(東區第1)的「史上最強老鷹」一路打到東區決賽，結果是被詹姆斯4戰橫掃出局。今年59勝23敗的「史上最強暴龍」也是在次輪就被詹姆斯橫掃，而且這支暴龍是真的很強，賽前很多人預測騎士會輸。

詹姆斯近7季打總冠軍賽，贏了3次，打贏的對手包括雷霆、馬刺、勇士，沒有人會懷疑那3支球隊的厲害，詹姆斯的隊伍確實擁有聯盟最高等級的戰力。然而這7年他也輸了4次(生涯5次)，他的統治力才會屢受質疑。

如果是像喬丹(Michael Jordan)當年6次總冠軍戰全勝，也沒有人會去爭論東西區誰強了。

假使騎士隊今年敗給塞爾提克，就會讓詹姆斯的統治力遭受更多的質疑，先前7次爭冠的努力就會被當成「只是欺負弱小」。如果騎士隊打敗塞爾提克，那也只是因為塞隊的主力球星缺陣。席勒指出，不管詹姆斯怎麼做，他似乎都很難擺脫這種質疑。

(中時電子報)