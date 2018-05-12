純喫茶Try it鬥牛霸開打 爭搶登上冠軍瓶榮耀

2018年05月12日 16:07 中時電子報 黃及人

純喫茶Try it三對三鬥牛霸12日板橋第二體育場搶先開打！今年吸引北、中、南近7千位籃球好手爭奪全台鬥牛霸的冠軍殊榮，今年冠軍隊伍除了可獲獎盃、專屬紀念球與獎學金外，還可獲得登上純喫茶冠軍瓶的殊榮。

主辦單位今天特別安排開場賽，南山高中派出張鎮衙與陳又瑋，搭配由南山教練許時清秘密訓練好幾周的HowHow，對戰去年大專男子組冠軍隊伍「三佰公斤」，希望藉此鼓勵參賽者，即使面對再強勁的對手也要無所畏懼。

同時主辦單位特別於北、中、南三區，分別聘請HBL名校教練：南山高中教練許時清、東山高中教練廖覎鋕與普門高中教練廖哲憶，開設現場籃球教室，讓球迷有機會與明星球員一起接受HBL球員等級的籃球訓練。

南山教練許時清在烈日下揮汗教導學員。(主辦單位提供)

除此之外，現場人氣活動『Try it!魔王挑戰』，更組了一支夢幻陣容，有HBL冠軍戰MVP的普門高中羅培儀、助攻王谷毛唯嘉與長人陳范柏彥一同接受球迷挑戰，主辦單位還精心準備多樣趣味籃球競賽。

接下來還會到台中、高雄進行預賽，時間分別為5月26日的國立中興大學籃球場，以及6月2日高雄青少年運動園區籃球場。而全國總決賽則將於6月 16日台灣大學中央籃球場舉行。

(中時電子報)