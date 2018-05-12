義大應日系畢演 話劇結合多媒體創新

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旺報

每年5月為義守大學「語文週」熱季，義大「應用日語學系」更是於10日推出《神選物語》一劇，由學生創意發想、自編自演，並邀請「數位多媒體設計學系」操刀合製預告片，跨域結合創造新意。

義大「應日系」畢業公演邁入第五屆，學生歷時1年編製《神選物語》，故事描述主角唯我尋之子穿越時空的奇幻冒險旅程，置身未知的異世界對抗惡勢力，劇中人物細膩的情感連結與衝突張力表現，扣人心弦。

《神選物語》的宣傳影片更是邀請義大「數媒系」學生跨系操刀，模仿日本人氣動漫「進擊的巨人」風格，尚未演出即引發話題，看過的學生紛紛表示「帥慘了！」總召孫辭棻說，預告片突顯冒險、勇氣與成長的意象，特別情商「數媒系」同學的專業幫助，期能讓大家耳目一新。

該系主任李守愛表示，經過多次討論與投票，學生決定顛覆以往做法，首次挑戰原創故事，從劇本、場景、道具等一手包辦；她說，非常感動學生利用課餘時間，勤加練習，加上系上老師日下幸里的細心指導，成就精彩演出。

此外，該系畢展也引起許多日本有人關注，「公益財團法人交流協會」高雄事務所中郡錦藏所長夫婦，以及「日本航空公司」高雄空港所吳國安所長昨晚特別到場全程觀賞，對該系學生表演極為讚賞。

(旺報 )

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