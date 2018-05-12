MLB》黑暗騎士轉戰紅人 處女秀飆154比下前田健太

2018年05月12日 16:10 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

本季跟大都會鬧得不愉快、遭到「指定讓渡」的「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey），今於被交易至紅人後首度先發登板，雖然只投4局小試身手，但僅被擊出1安，無失分還飆出154公里速球，比下4.2局失5分的道奇日投前田健太，也幫助紅人以6比2拉出本季最長的4連勝。

道奇右投前田健太5局上挨轟，懊惱的站在投手丘上。（美聯社）

「我昨天賽後抵達這裡，每個人都說自從他們把我交易來後就沒輸過，所以我得為大家保持下去，」哈維說：「可惜的是我只投了4局，畢竟已經好一陣子沒有先發了，但能夠試一下身手並幫助球隊獲勝，感覺真的很棒。」

哈維上次先發出賽是4月19日，期間僅透過延長春訓的牛棚練投來維持狀態。儘管體能還不足以負擔5局先發，但速球均速已達到93.6哩，最快的兩球為95.8哩（約154公里），先發4局僅用了55球，面對13名打者解決12人，狀況不錯。

哈維坦承重返先發讓他有些緊張，一開賽對道奇開路先鋒厄特利（Chase Utley）還連投3壞，「我覺得也是種興奮，後來慢慢穩定下來，能放手投球攻擊好球帶，感覺就好多了。」

前田健太就沒這麼順了，一開始就被擊出首打席二壘打，前3局失3分，5局上再被敲出全壘打，投不滿5局就下台一鞠躬，共被敲9安失掉5分，自責分率上升至4.75，也吞下個人本季第3敗。

(中時電子報)