學生要總統管媒體 蔡英文：因為有人愛看嘛

2018年05月12日 16:23 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今出席與高中生對談「預見10年後的台灣」，學生關心目前媒體報導亂象，希望總統能有解決之道。總統指出，很多人都覺得，總統每一件事都可以做，但是總統最不可以做的，就是總統最不能侵犯的一件事就是侵犯社會的基本價值，就是「自由」。

總統說，但價值的背後，往往後面有一個問題，那就是公民素質就是最根本的問題，媒體為何愛報導？因為有人愛看嘛！引來台下一陣笑聲。

總統說，我們內心深處常常想看人家在做什麼，就是「偷窺」，好聽叫「好奇」，應該要給自己一個界線，媒體為何會這樣，因為有這麼多人要看；此外，還有就是媒體競爭非常激烈，在市場上叫做有點Overcrowding「過分擁擠」，競爭太激烈時就開始走向惡質競爭，現在確實也面臨這樣問題，所以媒體應要做某程度整合，但是整合困難。

總統表示，但媒體是非常特別行業，牽涉言論自由；此外，這社會誰最在意媒體？政府最在意，媒體評價會引導社會想法，若是公正客觀，對政府來說是非常期待，但不存在時，對政府就是一大挑戰，所以公民素質，「我不是把責任推給你們，而是你們可以幫我解決問題」。

總統表示，言論自由跟適當規範之間一條線怎麼畫，是非常困難，若公民素質尚未到位，就會畫偏。

總統也說，很多line群組就是很多不正確訊息，且可以快速傳布的一個網路所在 ，「我覺得，當我們看這些消息時，要給報導不利的那一方一個解釋機會」，不要因為消息出現就判斷，應該給對方多一點解釋機會再判斷，不然會被誤導，甚至做出錯誤判斷，自己要有辨識能力，這要看你們學問、用心度，講來講去都是你們啦，但是我知道政府也是要做事。

(中時 )