學生要總統管媒體 蔡英文：因為有人愛看嘛

友善列印
中時

蔡英文總統今出席與高中生對談「預見10年後的台灣」，學生關心目前媒體報導亂象，希望總統能有解決之道。總統指出，很多人都覺得，總統每一件事都可以做，但是總統最不可以做的，就是總統最不能侵犯的一件事就是侵犯社會的基本價值，就是「自由」。

總統說，但價值的背後，往往後面有一個問題，那就是公民素質就是最根本的問題，媒體為何愛報導？因為有人愛看嘛！引來台下一陣笑聲。

總統說，我們內心深處常常想看人家在做什麼，就是「偷窺」，好聽叫「好奇」，應該要給自己一個界線，媒體為何會這樣，因為有這麼多人要看；此外，還有就是媒體競爭非常激烈，在市場上叫做有點Overcrowding「過分擁擠」，競爭太激烈時就開始走向惡質競爭，現在確實也面臨這樣問題，所以媒體應要做某程度整合，但是整合困難。

總統表示，但媒體是非常特別行業，牽涉言論自由；此外，這社會誰最在意媒體？政府最在意，媒體評價會引導社會想法，若是公正客觀，對政府來說是非常期待，但不存在時，對政府就是一大挑戰，所以公民素質，「我不是把責任推給你們，而是你們可以幫我解決問題」。

總統表示，言論自由跟適當規範之間一條線怎麼畫，是非常困難，若公民素質尚未到位，就會畫偏。

總統也說，很多line群組就是很多不正確訊息，且可以快速傳布的一個網路所在 ，「我覺得，當我們看這些消息時，要給報導不利的那一方一個解釋機會」，不要因為消息出現就判斷，應該給對方多一點解釋機會再判斷，不然會被誤導，甚至做出錯誤判斷，自己要有辨識能力，這要看你們學問、用心度，講來講去都是你們啦，但是我知道政府也是要做事。

(中時 )

參加母親節活動 侯友宜自爆：這… 稱臉書真的已經老了 蔡英文：我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。