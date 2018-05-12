有洋蔥！文昌國小園全校寄明信片給照顧自己的人

一名小朋友畫了超人媽媽，對媽媽的佩服不言而喻。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
低年級小朋友以注音表達對阿嬤的愛。（周麗蘭攝）
這名小朋友謝謝媽媽幫他生了一個漂亮妹妹。（周麗蘭攝）
小朋友畫了一個自創的’’愛’’給媽媽與阿嬤。（周麗蘭攝）

西螺鎮文昌國小全校800多名學生寫明信片給「照顧自己的人」，每人不限一張，小朋友對媽媽們又是感恩又是懺悔，也有不少寫給阿嬤，對姑姑、爸爸表達感謝的也有。

小朋友的童言童語可看出家長做了哪些事讓他們感動了：煮飯、帶上學、教寫功課、安慰、陪伴。

不少低年級小朋友以注音表達對阿嬤的感謝，「親愛的阿嬤，祝母親節快樂。」「阿嬤我愛你。謝謝你每天帶我來上學。」「親愛的奶奶，謝謝您天天煮飯給我們吃。」

趁著母親節寫明信片的機會，許多小朋友把感恩說給媽媽知道。

「我的超人媽媽 親愛的媽媽謝謝您的教導和照顧，您在我心裡就像超人一樣，沒有事情可以難倒您。」

「媽媽謝謝您帶我上課，也謝謝您買一些我要的東西給我用，也謝謝您帶我出去玩，也謝謝您幫我生了一個漂亮的妹妹，也謝謝您把我平平安安生下來。媽媽不要太快老喔，我想看到媽媽永遠都是這樣，老了我怕會不好看。妹妹的想法也是和我一樣。」

「Dear mom and grandma：謝謝你們這些年來的照顧，在我生病的時候照顧我，在我難過的時候安慰我，隨時你們都在我身邊陪伴我，雖然我們之間常會有口角，但你們總是一再原諒我，謝謝你們，我永遠都愛你們。」

「親愛的媽媽，謝謝您每天照顧我，我長大了，現在我會自己洗澡，我常常因為沒有好好寫功課惹您生氣，以後我會好好寫功課，請您放心。」

「媽媽您好，謝謝您，是您買飯給我吃，才能像這樣健康的長大；謝謝您，是您告訴我人生的大道理，讓我在學校中交到好朋友；對不起，我平常不乖，讓您生氣了；也對不起我不懂得分辨是非對錯，讓您一直處理我的事情，忙得不可開交，而且您又要忙您自己、忙爸爸，還要忙我和姊姊，月底還要打帳單；媽媽辛苦您了，媽媽不要太累，要多休息，多喝水喔！」

校長梁博雍表示，明信片是要邀請媽媽來參加活動，也是對不能來的媽媽另一種祝福，每年讓孩子們寫好明信片，學校透過郵差在母親節前寄送到家，送給媽媽們。

梁博雍說，全校840名學生都寫，讓孩子對主要照顧者包括姑姑、阿嬤表達愛，明信片是可以寫很多張的，也有孩子表示，煮飯給她吃的是爸爸，所以她要寫給爸爸。

(中時 )

義大應日系畢演 話劇結合多媒體… 台大代校長郭大維：不重啟遴選是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。