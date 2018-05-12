有洋蔥！文昌國小園全校寄明信片給照顧自己的人

2018年05月12日 16:17 中時 周麗蘭

低年級小朋友以注音表達對阿嬤的愛。（周麗蘭攝）

這名小朋友謝謝媽媽幫他生了一個漂亮妹妹。（周麗蘭攝）

小朋友畫了一個自創的’’愛’’給媽媽與阿嬤。（周麗蘭攝）

西螺鎮文昌國小全校800多名學生寫明信片給「照顧自己的人」，每人不限一張，小朋友對媽媽們又是感恩又是懺悔，也有不少寫給阿嬤，對姑姑、爸爸表達感謝的也有。

小朋友的童言童語可看出家長做了哪些事讓他們感動了：煮飯、帶上學、教寫功課、安慰、陪伴。

不少低年級小朋友以注音表達對阿嬤的感謝，「親愛的阿嬤，祝母親節快樂。」「阿嬤我愛你。謝謝你每天帶我來上學。」「親愛的奶奶，謝謝您天天煮飯給我們吃。」

趁著母親節寫明信片的機會，許多小朋友把感恩說給媽媽知道。

「我的超人媽媽 親愛的媽媽謝謝您的教導和照顧，您在我心裡就像超人一樣，沒有事情可以難倒您。」

「媽媽謝謝您帶我上課，也謝謝您買一些我要的東西給我用，也謝謝您帶我出去玩，也謝謝您幫我生了一個漂亮的妹妹，也謝謝您把我平平安安生下來。媽媽不要太快老喔，我想看到媽媽永遠都是這樣，老了我怕會不好看。妹妹的想法也是和我一樣。」

「Dear mom and grandma：謝謝你們這些年來的照顧，在我生病的時候照顧我，在我難過的時候安慰我，隨時你們都在我身邊陪伴我，雖然我們之間常會有口角，但你們總是一再原諒我，謝謝你們，我永遠都愛你們。」

「親愛的媽媽，謝謝您每天照顧我，我長大了，現在我會自己洗澡，我常常因為沒有好好寫功課惹您生氣，以後我會好好寫功課，請您放心。」

「媽媽您好，謝謝您，是您買飯給我吃，才能像這樣健康的長大；謝謝您，是您告訴我人生的大道理，讓我在學校中交到好朋友；對不起，我平常不乖，讓您生氣了；也對不起我不懂得分辨是非對錯，讓您一直處理我的事情，忙得不可開交，而且您又要忙您自己、忙爸爸，還要忙我和姊姊，月底還要打帳單；媽媽辛苦您了，媽媽不要太累，要多休息，多喝水喔！」

校長梁博雍表示，明信片是要邀請媽媽來參加活動，也是對不能來的媽媽另一種祝福，每年讓孩子們寫好明信片，學校透過郵差在母親節前寄送到家，送給媽媽們。

梁博雍說，全校840名學生都寫，讓孩子對主要照顧者包括姑姑、阿嬤表達愛，明信片是可以寫很多張的，也有孩子表示，煮飯給她吃的是爸爸，所以她要寫給爸爸。

(中時 )