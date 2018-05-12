稱臉書真的已經老了 蔡英文：我這樣說會不會影響股價？

2018年05月12日 16:35 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今出席與高中生對談「預見10年後的台灣」，被學生問到有無想要設IG帳號（Instagram），總統打趣說，「臉書真的已經老了，我這樣說會不會影響臉書的股價？」

總統今天被高中生轉型正義及設IG建議；總統笑著說，「我是有facebook……」，台下一陣笑聲；但IG好像是現在最流行，「我想我應該跟我的幕僚討論一下，我那最年輕的幕僚在哪？鶴明？（林鶴明）請站起來看一下！」這時，不到35歲的總統府發言人林鶴明緩緩「心虛」的起身，總統虧了一下說，「對你們來說可能滿老的。」

至於設IG建議，總統說，「你這個建議我來考慮一下」。其實蔡英文總統早已有 IG帳號，去年還有PO文。

被問到轉型正義問題，總統說，轉型正義處理時沈不住氣或是沒有好好處理，變成會加深傷痕，所以處理是非常謹慎，「我知道有人迫不及待想對歷史去做判斷」；但總統說，是不是給自己一個機會，錯誤的資訊反而會被誤導，轉型正義就是，轉型正義的報告書為何這麼重要就在這裡，委員會人事案跟機構人員設置，從未有設置機構有那麼多研究員，且人員待遇比其他機關來得好。

總統表示，很多人都說，轉型正義是執政者的責任，其實也是年輕人的責任，公民素質的問題，近來年輕人有點復古，比較老的人現在好像比較受歡迎，若各位有復古心情，把台灣歷史上發生幾個重大事件好好了解，「你父母的判斷、觀念很重要，但並不代表你的觀念、看法，因為你是要走向未來的人」，要由未來角度去看過去發生的事情，有拜託促轉會把年輕人團隊整合進去，讓年輕人參與促轉會的工作。

(中時 )