丈夫車禍意外變成植物人 印尼妻20多年不離不棄

2018年05月12日 17:02 中時 楊樹煌

▲阿蘭為負起家庭經濟重責大任，在家餵豬、養雞維生。（楊樹煌攝）

南投縣國姓鄉有位56歲的阿蘭，26年前從印尼嫁來台灣，4年前，84歲丈夫因車禍意外變成植物人，阿蘭不但不離不棄照顧，且獨立負起家庭經濟重責大任。今年母親節前夕，突有創世草屯分院志工，帶著蛋糕來陪伴她歡度人生第1次的母親節，讓阿蘭都感動得落淚。

這位印尼籍的阿蘭，當年與相差28歲的梁姓丈夫結婚，居住在國姓鄉石門村連Google導航都找不到路的山上，生活極為困頓，唯一的獨子又有身心障礙，樂觀知命的阿蘭並不氣餒，為克服家中經濟困頓，平日到處撿拾資源回收品，並在家餵豬、養雞，讓一家得維生。

沒想到4年前丈夫工作途中發生車禍，頭部受重創，雖撿回一命，卻成植物人，阿蘭得撐起家計與照顧丈夫與兒子，雙重壓力，辛苦不在話下，20餘年來就從沒機會好好過節。

已臥床4年的丈夫要換管或就醫，都得仰賴包車接送，形成極大負擔，創世基金會草屯分院推動到宅服務，護理師、社工、志工每月都會定期組隊到阿蘭家，為病人進行基本護理與原床沐浴服務，減輕阿蘭不少負擔。

今年母親節的前夕，創世草屯分院特由院長曾香潓率領護理師、社工、志工等人照例提供到宅服務，大家為讓從未在台灣過母親節的阿蘭有個驚喜，在完成植物人照護工作後，由其兒子與社工端出蛋糕、康乃馨，並獻上擁抱祝福，讓阿蘭不禁感動落淚，並表示未來她仍會樂觀面對的照顧好丈夫與兒子。

(中時 )