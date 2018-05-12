萬人憶汶川地震 透過網友視角穿越時空重回現場

2018年05月12日 17:40 中時電子報 喻華德

據大陸騰訊新聞報導，騰訊針對汶川大地震向提提出了一個問題：「十年前的今天，那個大地破碎、天空低沉的下午，你在做什麼？」令人感動的是，騰訊收到1萬2千則來自回復。其中，有親歷者講述命懸一線的逃生經歷，有人借文字表達失去親人悲慟與思念，有奔赴前線的軍人動情回憶與死神賽跑的救援現場……騰訊新聞篩選出12位網友的回應，讓你我藉由事件親歷者的陳述穿越時空體驗汶川大地震。

青年說：十年了，感謝他們當時相信廢墟裡有活的生命

「外婆對我說，你再也沒有舅舅了」

網友Z

2008年，我讀初二，茂縣。通訊恢復過後我第一個電話打給在北川讀高中的小舅，打了很多都沒打通，打電話給家裡，家裡人都沒事，問他們小舅電話怎麼打不通，他們說他沒事，在跑的時候手機丟了。他們就這樣一直瞞著我。（小舅比我大四歲，我從小就是小舅的跟屁蟲，小舅也很寵我，關係可能比親兄妹還好）

我爸爸等了一周路上稍微安全了就來接我了，我們走了一天，晚上才到家，一家人都在帳篷裡，大家都沒說話，我還沒察覺出有啥不對，等我跟我爸吃了飯，外婆要我跟她睡，我媽不同意，我說我跟外婆睡吧，剛躺下，我外婆就「嗚……」一下哭出來了，當外婆哭的那一刹那我似乎就知道什麼了，她說你再也沒有舅舅了。

那一刻我的心可能是15年最痛的一次。我跟外婆就抱著痛哭了一晚上，睡在帳篷裡的親人都跟著我們一起哭了。

地震前一天晚上我還在跟小舅打電話，他還給我炫耀他的成績提升了，沒想到第二天他就永遠離開我了。

小舅屬於失蹤人口，在這裡我想對他說：對不起，家裡人沒有第一時間來找你，因為茂縣到北川路全斷了，根本沒法過去，只是讓那邊親人去找你了，他們那段時間也是發瘋了似的到處找你同學的電話一個個打，結果好多都打不通，有幾個打通了但是都不知道你的下落。

家裡人都很愛你，後面他們翻山越嶺去到你學校，帶回了你僅剩下的幾件遺物，媽媽怪自己當時給你轉學去了那邊，也患上輕微抑鬱症，從你走後失眠，到現在也沒好。

你走後外公也天天喝悶酒，每天都望著家門口那個轉角處，就好像你會突然回來。因為喝酒生悶氣，去年得了肝癌晚期，也離開了我們。

你走了這麼久也沒見外公真正的開心過，你那麼早就逃跑了，現在該你盡孝了，老舅，我想你們了。

2008年5月31日，新華社說明救災情況。（製表/新華社)

「只要把兒子帶出去，讓我留在走廊裡都可以」

網友麥源蛋糕

那一天我剖腹產19天，抱著兒子從4樓往下跑，心裡想如果可以，只要把他帶出去，讓我留在走廊裡都可以，那一刻第一次知道什麼是母愛，什麼是天性！

「左右胳膊各夾一個孩子就往樓下跑」

網友安

十年前，剛到幼兒園實習，記得當時正是午睡時間，突然大樓就開始搖晃了，樓上老師邊跑邊喊「地震了快叫孩子們跑」。

當時我帶的是小班，三歲左右的孩子，也不知那時候19歲的我哪來的力氣與勇氣，左右胳膊各夾一個孩子就往樓下跑，三層樓來回十來趟硬是沒喘氣；操場上家長們來接孩子時抱著孩子哭泣的畫面依舊記憶猶新。

轉眼十年，我也已為人母；願逝者安息，生者安康。

甘肅省隴南市武都區馬街鎮蒿坪村在當年全村幾乎被夷為平地。十年後的隴南：感恩村邁向「小康村」，上圖為2008年11月21日，一位村民背著背簍走過「感恩村」的民房；下圖為2018年5月9日，感恩村村民在村中街道上行走。（圖/新華社）

「班主任對著地圖上的家鄉在偷偷流淚」

網友要取個啥名字才符合我的氣質

十年前我讀高二，班主任是成都的，在他鄉工作的班主任他對著班上後面的中國大陸地圖，看著自己的家鄉在偷偷地流淚，然後我們全班都哭了，都自主地把自己的伙食費拿出一半捐給災區，當時班主任說謝謝你們！

如今我已經結婚有了自己家庭孩子，同樣為明天努力著，願班主任在自己家鄉能夠快樂健康，願安好。

「我總是想到那天的情景，幻想到她被壓在廢墟裡哭著求救的場面」

網友牽著豬溜噠

512當天我就在都江堰，那天我無能力救人，只能想辦法逃離都江堰去成都。地震來的一刻那條大裂縫我是反應快滾過去的，有個愛我的姑娘在都江堰工商職業技術學院讀書，地震以後再也不知道她的下落，只知道她的學生宿舍倒塌了。

十年後我結婚了，而我總是想到那天的情景，幻想到她被壓在廢墟裡哭著求救的場面。我那天真的無能為力，希望她能逃脫。或者在某一個地方結婚並生了孩子……

甘肅省隴南市武都區馬街鎮蒿坪村的復原是由廣東省深圳市負責，深圳先後派出300多名幹部紮根災區，並投入援建資金和物資25億多人民幣，完成重建任務。為感謝社會各界的幫助，蒿坪村這個在地震中被摧毀的村莊易地重建，並於2008年年底正式更名為感恩村。（圖/新華社)

「老百姓遭了這麼大的難，這個時候我們不上，誰上?」

網友重頭開始

十年前的我們，義無反顧地參加了抗震救災和災後重建，身邊有好幾個戰友倒下去就再沒有起來。十年如一日，時光易逝，但願逝者安息，活著的人活得更好。

那年我十九歲，記得那年過生日是在都江堰的龍池鄉過的，當地村民炒了一個臘肉炒豆角，和部隊發的一盒午餐肉我一輩子都忘不了，如果祖國還有需要我還會義無反顧地努力付出的。

記得有位解放軍小戰士在向災區行進途中，央視一個記者拉住他問「震中很危險，你怕嗎？」這個小戰士眼睛一直看著前方很平靜地回答「老百姓遭了這麼大的難，這個時候我們不上，誰上？」記者當時淚如雨下，緊緊地抱住這個小戰士不停地說「兄弟保重啊，一定要注意安全！」

「捐了三次，實在沒錢了，我向老班長借了500元」(約新臺幣2,348元）

網友好男人

10年前我20，一名軍人，祖籍四川。地震發生後部隊招集看新聞，一群大老爺們一個個心情沉重，眼圈發紅，沒一個人吭氣，大家都強忍著淚水，就怕不小心滑出來。

我們10號發津貼，14號發起第一次捐款，捐了剩下的310（以現在匯率計算約新臺幣1,455元）塊（月津貼366）（約新臺幣1,718元），第二次捐款我捐掉了我一年所存的津貼2,100塊（本計畫存到年底買電腦的）(約新臺幣9,859元)，第三次實在是沒錢捐了，向老班長借了100塊（約新臺幣469元），加上當兵時女朋友送我的一套花花公子衣服。

回想當年，心情依舊沉重，鼻子也還是酸酸的！

昔日的隴南市武都區馬街鎮蒿坪村與今日的感恩村的對比。（圖/新華社)

「那是一段永不磨滅的回憶，記載著沉痛的過去」

網友Mr.me

十年前，5月16日，我們部隊在地震後的第四天到達北川，來的路上很多被大石頭壓扁的車輛，通往縣城的橋已經嚴重損毀，車輛無法進入，我們只能徒步進入救援。

來到縣城能見到北川飯店，遍地都是倒塌的房屋，由於是地震後的第四天，被壓人員大多已經沒有了生命跡象，甚至已經開始腐爛。我們來到一所幼兒園，挖掘出來一名女性，通過胸前掛著的牌子能確定這是一名老師，在花季的年齡失去了寶貴的生命。

在倒塌現場仍有很多被埋的屍體，但是由於已經開始腐爛，我們沒有強行將其拉出來，只能等待重型機械把房屋挖開，再對屍體進行清理消毒。還記得到達北川的當天，仍然有多次的餘震，我們駐紮在北川縣城外面，因為距離臨時的屍體掩埋點只有幾百公尺遠，而且衛生環境較差，所以在搭建的帳篷周邊都撒上石灰，預防病菌的傳播。

那是一段永不磨滅的回憶，記載著沉痛的過去，願逝者安息。

「很多年後我哥哥說起這些事，眼淚都在打轉」

網友陽羊的哈哈

我哥哥當時當兵，去了災區，和新聞一樣，剛去時候爬過地震的山路，那時候學校埋在下面的小朋友還會跟他們說說話，「解放軍叔叔救救我們」，後來就沒有了聲音。因為路段隔絕，我哥哥他們用手刨也沒辦法把他們全部救出。

他還是發現墜機的小組成員之一，看到事故現場，大家都悲痛不已，因為四川氣壓和高強度工作，運送物資的飛機墜毀了，後來很多年我哥哥說起這些事，眼淚都在打轉，本來是個混世魔王性格，經過這些生死，完全變了一個人。

「光著腳跑下樓，立即就後悔了」

網友陳曦霖媽媽

我家在四川德陽，地震時候正在午睡，樓房搖晃厲害，電視機都掉在地上了，當時住4樓，老公把我拉起來，光著腳跑下樓，但是又後悔了，家裡的爺爺83歲還沒下來。我們又在搖晃中跑上樓攙扶著爺爺下樓，心裡很是愧疚。

後來一直都在路邊上鋪個墊子睡覺，吃飯。那段時間都不知道是如何熬過來的。感謝給我們幫助的全國人民，謝謝你們無私的捐贈，讓四川人民又活過來了。現在孩子11歲，爺爺93歲。願我們全家一直幸福下去。

上圖：直升機空拍的四川唐家山堰塞湖泄流情況（2008年6月10日攝）；下圖：現今唐家山堰塞湖堰塞體上安置的北川縣曲山鎮樓房坪村87戶居民（2018年5月11日以無人機拍攝）。(圖/新華社)

「那個和我們一起玩魔獸世界的美女再也沒上線過了」

網友轉身離去

那一天我們還在一起玩副本，突然間她的遊戲角色就沒動了！那一天過後和我們一起開荒魔獸世界的美女再也沒上線過了……

「她若還在就有28歲了，應該嫁人了吧」

網友午後的陽光

曾經在打工的時候遇見了一位叫付曉紅的女孩，四川青川的，後來一直在QQ上聯繫，豈料在汶川大地震之後就斷了聯繫，不知具體情況，若還在就有二十八歲了，應該嫁人了吧。

12,000則回復，12000人的地震回憶。淚水，感動，變化，痛苦……一同構成了汶川地震過後的十年。

(中時電子報)