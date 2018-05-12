與高中生座談 小英：「我有私心 」 可先當兵 別急於上大學

2018年05月12日 17:11 中時 曾薏蘋

總統蔡英文今出席「預見10年後的台灣：蔡總統與全國高中職學生近距離對談」。總統還以以色列為例表示，她還有個私心，她是三軍統帥，進入軍隊作幾年也不錯。而以色列就是這樣，大家「不要急得上大學，你們不會老得很快」。

今週刊今舉辦「預見10年後的台灣」座談會。社長梁永煌表示，這是第3年主辦，也是出席師生最踴躍的一次。今年的主題是「預見10年後的台灣」，未來10年台灣將面臨嚴峻的挑戰。

總統聽完學生的報告及談到台灣國際處境等問題後表示，這挑戰不會比總統大選辯論小，解決方案已經超過這個年紀可以想像的範圍。

他說，「我們國際處境確實有困難，國際處境困難國家」，人民必須走出去，讓世界看到台灣，年輕人走出去才重點，不僅要有機會還要能力走出去。政府也要開拓多元的管道，讓年輕人可以跟外面的人事物互動。也讓外面的人可以走進來。

總統強調，語言能力要自我檢視，對外國文化思想是否有足夠認知，要創造這個環境也必須要有能力。

總統建議在場高中生，畢業後不一定要直接就念大學，可以考慮先工作，政府也可以在每個月，給每個人存1萬元，這樣讀大學時，就不一定要學貸了。

總統說，她還有個私心，她是三軍統帥，進入軍隊作幾年也不錯。而以色列就是這樣，高中畢業後就去當兵。過了幾年回到學校唸書，人生已經更成熟。她說，大家「不要急得上大學，你們不會老得很快」，這個世代的退休年齡可能是70歲，也可能多次進出職場。

(中時 )