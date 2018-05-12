南投書畫藝術品義賣盛事 大師作品精銳盡出

南投縣文化基金會舉辦藝術品義賣，藝術家熱烈響應。（廖志晃攝）

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南投縣文化基金會藝術品義賣，會場擺設茶席，翰墨伴茶香！（廖志晃攝）
南投縣副縣長陳正昇（左），頒獎給提供書法作品義賣的文化局長林榮森。（廖志晃攝）
書法家謝坤山（右）捐贈書法作品義賣，獲收藏家青睞。（廖志晃攝）
溪頭妖怪村長林志穎（左），認購畫家張滎芝（右）的作品。（廖志晃攝）

南投縣文化基金會為籌措藝文推廣經費，號召139位藝術家提供152件作品義賣，大師傑作，精銳盡出！副縣長陳正昇呼籲愛好藝文的企業、個人及團體認購，共同扶持藝文發展，讓南投縣藝術文化蓬勃成長。

陳正昇表示，南投縣文化基金會於1987年、時任縣長的前副總統吳敦義成立，迄今營運30年，成立之初由中央及縣府共同籌措基金1億元，運用孳息扶持藝文發展，早期存款利息高，每年約有5、600萬元孳息，對藝文發展有極大幫助；近年來，利率走低，每年孳息不到100萬元！因此，文化基金會董監事提議募集藝術品義賣，所得投入扶持、提升南投縣藝術文化。

文化局長林榮森表示，此次藝術品義賣盛事，涵蓋老中青3代藝術家傑作，作品包括書法、水墨、油畫、水彩、膠彩、壓克力、攝影及陶竹木工藝等，可說是精銳盡出，精彩絕倫，義賣價格從數千到30萬元，尚未開展就已被認購超過100萬元！

林榮森並表示，為帶動藝術文化良性循環，喚起企業熱情參與，該局推動「文化之友」標章，在1年內贊助藝文產業20萬元以上，經提報審查後，頒發文化之友標章，表彰其對藝文產業的貢獻，藉以鼓勵更多企業用行動支持藝文發展。

藝術品義賣至5月23日止，並於玉山展覽室及九九展覽室展出；展出期間現場認購，展期結束後，文化基金會臉書繼續提供2個月認購期，敬請勿失良機。

(中時 )

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