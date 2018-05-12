影》曾酸貝克漢聲音難聽 死侍靠這個門票才道歉成功

2018年05月12日 17:14 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

嘴巴超級賤的漫威角色「死侍」（Deadpool ），曾在電影中嘲笑足球「萬人迷」貝克漢（David Beckham）的聲音難聽。「死侍2」日前公布最新宣傳短片，內容就是死侍親自登門道歉，獻上早餐、氣球都平息不了貝帥的怒氣，直到拿出兩張世足賽門票，才讓貝帥心軟張開雙臂擁抱死侍。

死侍曾在電影中虧貝克漢聲音難聽，這次又搞出登門道歉的戲碼來宣傳續集。（嵌入自youbube）

然而死侍就是死侍，雖然掏出世足門票贏得貝帥的原諒，卻不忘虧說：「我等不及要看沒有義大利和荷蘭的世界盃了！」狂酸兩支沒打進世界盃的傳統勁旅，連「義甲新聞」都在推特上發文說，聽到這話又令人傷心一次啊！

說到死侍得罪貝帥，原來是他在首集電影中虧貝帥聲音難聽，「像是幫氦氣口*過一樣。」宣傳短片中貝帥在豪宅住處反覆播放這段，怒氣難消，儘管死侍傳來道歉簡訊，貝帥根本不想回覆。

結果電鈴響起，死侍先後帶來美味早餐、氣球，甚至請來樂團伴奏，貝帥最後還是甩上大門。直到死侍拿出兩張世足門票，貝帥才說：「我沒辦法一直生你的氣啦。」兩人擁抱上演大和解。

有趣的是，死侍拿世足門票時所穿的球衣，背後除了有名字「Deadpool」，背號「2」也替這次續集做足了宣傳。而貝帥雖然接受了死侍的道歉，但也不忘數落他曾經嘴賤得罪了那些人，讓死侍一時語塞。兩人最後在經典歌曲「Take my breathe away」的音樂中坐在沙發上，貝帥露出拿死侍沒輒的表情，互動也十分逗趣。

(中時電子報)