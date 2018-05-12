尚恩曼德斯疑戀上小賈斯汀前女友 將焦慮症寫成歌

尚恩曼德斯睽違三年終於即將要推出全新專輯。（環球音樂提供）

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尚恩曼德斯 Shawn Mendes - 真正的我 In My Blood（中文上字MV）

新生代樂壇巨星尚恩曼德斯睽違三年終於即將要推出全新專輯，短短5年之間，尚恩從默默無名的青少年，如今轉變成炙手可熱的新世代巨星，感情方面似乎也跟他演唱事業同樣順遂，日前在紐約舉辦的2018 MET GALA慈善晚宴，尚恩就與2016年初與曾和小賈斯汀短暫交往的女模海莉鮑德溫以情侶之姿現身，瞬間成為媒體鎂光燈焦點，兩人在紅毯親密摟腰掀起話題！

專輯中首支主打〈真正的我In My Blood〉一鏡到底的MV其實是象徵尚恩心中的脆弱情感，他在國外訪問中透露，其實近幾年來，他飽受焦慮症所苦，而且影響到他的心理健康，然而他卻沒有意志消沉，反而把這樣的痛苦經歷化為音樂能量向眾人詮釋，「我想要創作出讓跟我有一樣困境的人，能夠產生聯繫的歌曲，在你聽完之後，能從中走出來，並且變得更好、更強壯。」

「他每天不斷進步，就像電影《駭客任務》的尼歐，瞬間就能下載新技能。」歌手約翰梅爾對尚恩曼德斯的極高讚譽， 年僅19歲的尚恩已經在樂壇創下許多驚人紀錄，目前他已在全球賣出超過1億張的專輯+單曲銷量，還被時代雜誌選入「2018年百大影響人物」名單。這張睽違三年的新作將在5月25日發行，台灣專輯預購活動也已開跑，可以擁有全球獨家預購禮「貼近尚恩In My Blood官方紋身貼」之外，首批附贈「男友對開官方大海報」跟「男友帥氣寫真卡」。

(中時 )

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