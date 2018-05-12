暑假最熱門營隊 彰警小正義使者 5／22開放報名。

2018年05月12日 17:24 中時 謝瓊雲

彰化家扶中心40名家扶兒童上午到彰化縣警局體驗「小小正義使者GO」暑期體驗營活動，認識警察工作內容，並拍攝宣導短片。(謝瓊雲攝)

彰化縣警局今年再度舉辦暑期體驗營活動，上午邀請40名家扶兒童搶先示範體驗。(謝瓊雲攝)

帥氣的霹靂小組員警帶領小朋友體驗攻堅，場面刺激、氣氛緊張。（謝瓊雲攝）

帥氣的霹靂小組員警帶領小朋友體驗攻堅，場面刺激、氣氛緊張。（謝瓊雲攝）

小萌警組成的霹靂小組持盾牌步步進逼，逼迫歹徒投降、將匪徒制伏。（謝瓊雲攝）

去年報名大爆炸的小萌警「小小正義使者GO」暑期體驗營又來了！12日上午9時彰化縣警局邀請彰化家扶中心40名家扶兒率先體驗，並拍攝活動示範宣導短片，開場時由全副武裝的霹靂小組警員，頭下腳上攀附繩索從天而降，讓全部家長、小朋友看得驚呼連連。

彰化縣警局婦幼隊去年別開生面首度舉辦暑期體驗營，開放全縣5至9歲兒童體驗警察工作，沒想到大受家長肯定，總計8梯次、名額240人，開放報名第一天就有1600人完成線上報名，最後總計有逾3000人，報名大爆炸，最後採抽籤決定。

婦幼隊長李文至表示，今年再度舉辦體驗營活動，除了有原本「帥！馬路英雄」、「COOL！霹靂戰警」，在局長林順家特別指示下更加強反毒和犯罪宣導力道；由刑大、鑑識科等設計「指紋魔法」、「糖果巫」、「攝計你的人身」等全新關卡，讓孩子了解指紋用途、以美麗包裝的毒糖果帶來的危害，並瞭解身體自主權，拒絕拍攝不當照片避免遭到不當誘騙與剝削。

李文智說，每名完成闖關的家扶小朋友還獲得縣警局長林順家親自頒發證書留念並致贈一部警車模型迴力車做為紀念品。6月30日起接連周末兩天的上、下午，共計8場體驗營，預估今年報名人數會比去年更踴躍，22日將在彰化縣警局官網及FB粉絲頁公布報名參加辦法。

代表彰化縣長魏明谷出席活動的副縣長林明裕，也「授槍」給身穿霹靂小組、警察制服的家扶小萌警，並一起體驗馬路小英雄闖關活動；他說，彰化縣警局去年在安居緝毒專案榮獲全國第一，治安好，才能實現縣長「樂活宜居，幸福彰化」的施政目標，用心守護彰化治安又願意付出愛心耐心，舉辦小警察體驗營活動，值得肯定。

彰化家扶中心主任王震光表示，家扶兒連續兩年受邀擔任活動宣傳大使，搶先體驗營隊內容，拍攝宣傳短片，迴響反應超熱烈，許多孩子們都說長大後也想當警察，雖是童言童語，但親自體驗了解警務工作內容，更拉近與警察的距離，不再害怕警察、擔心「不乖就會被警察抓走」。

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(中時 )