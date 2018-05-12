母親節歡慶3周年！新北市圖邀愛閱媽媽同樂

2018年05月12日 17:20 中時 葉書宏

新北市立圖書館總館12日歡慶3周年，邀請親子將家中多餘的玩具、圖書帶到市集擺攤，由孩子擔任「小老闆」，感受另類的書香體驗。（葉書宏攝）

新北市立圖書館總館12日歡慶3周年，邀請親子將家中多餘的玩具、圖書帶到市集擺攤，由孩子擔任「小老闆」，感受另類的書香體驗。（葉書宏攝）

新北市立圖書館總館12日歡慶3周年，即日起新書上架3個月內不提供外借，讓民眾只在圖書館內閱覽。（葉書宏攝）

新北市立圖書館總館12日歡慶3周年，即日起新書上架3個月內不提供外借，讓民眾只在圖書館內閱覽。（葉書宏攝）

新北市立圖書館總館於今（12日）歡慶開館3周年，適逢母親節，特別邀請愛閱媽媽一起參加閱讀慶生會，歡度另類母親節；同時總館宣布為與出版界更密切合作，即日起新書上架3個月內不提供外借，讓民眾只在圖書館內閱覽，活絡書市。

新北市立圖書館總館舉辦3周年館慶暨新北閱讀節閉幕活動，除了閱讀慶生會外，12日、13日同時舉辦書香市集，邀請親子將家中多餘的玩具、圖書帶到市集擺攤，由孩子擔任「小老闆」，將這些曾經陪伴、帶給他歡樂的物品，轉手延續給下一個家庭，感受另類的書香體驗。

新北市立圖書館總館表示，開館滿3周年，迄今已超過510萬人次造訪，更獲獎無數，儼然是北台灣最重要閱讀場館，近年來以創新方式推動的「漂書」、「跨域合作」、「幸福閱讀」、「特色閱讀空間」等各具特色的閱讀服務與活動，獲得民眾喜愛。

總館同時宣布為與出版界更密切合作，即日起新書上架3個月內不提供外借，讓民眾僅在圖書館內閱覽新書，希望服務民眾的同時也活絡書市。

新北市政府秘書長許育寧表示，近年來推展圖書館升級，以創新的方式推動閱讀，除了新總館提供全國首創24小時不打烊的閱讀服務，同時結合現代智慧科技，帶給讀者全新的閱讀感受。

全市各地區亦打造別具風格與獨特氛圍的特色圖書館，形成新北獨特的閱讀風景，並針對不同特性的閱讀需求，提供便利快捷閱讀好書的管道與服務，成功翻轉一般人對圖書館的印象，吸引人潮向圖書館湧進。

兩天從早到晚精采的閱讀慶生會活動，包括國內最具盛名的「模仿達人」郭子乾開講、臺灣首位奪得波隆那拉加茲獎非小說類佳作的孫心瑜簽書會、早安讀書會、小文青市集、書香市集、深夜電影院等，大小愛書人一起為圖書館歡慶生日，享受書香盛宴。

(中時 )