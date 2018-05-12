高允漢搭乘和平號郵輪 把陣頭文化帶到國外

2018年05月12日 17:28 中時 李其樺

由藝人高允漢（右一）創立23年的「哪吒劇坊」，今年5月將帶著團員搭乘和平號郵輪計畫走訪3個國家，「快閃」演出陣頭表演，並拍攝紀錄片，希望把台灣陣頭文化帶到國外，讓世界看見台灣的軟實力。（李其樺攝）

由藝人高允漢（右五）創立23年的「哪吒劇坊」，今年5月將帶著團員搭乘和平號郵輪計畫走訪3個國家，「快閃」演出陣頭表演，並拍攝紀錄片，希望把台灣陣頭文化帶到國外，讓世界看見台灣的軟實力。（李其樺攝）

由藝人高允漢創立23年的「哪吒劇坊」，今年5月將帶著團員搭乘和平號郵輪計畫走訪3個國家，「快閃」演出陣頭表演，並拍攝紀錄片，今（12）日下午在海洋國場舉辦行前記者會，董事長樂團當天也來獻聲「讚聲」。高允漢表示，希望把台灣陣頭文化帶到國外，讓世界看見台灣的軟實力。

高允漢表示，去年哪吒劇團曾參加台北世大運閉幕式表演，發現在台灣被貼上負面標籤、不受重視的陣頭表演，意外地受到許多外國民眾歡迎，於是發起「帶著文化去旅行活動」，要把台灣廟會藝陣文化推向國際。

高允漢說，第一階段計畫籌措到100多萬旅費，其中食宿、交通全額由和平號贊助，12日晚上11點他與8名團員將搭乘和平號郵輪，從基隆出發，第一站抵達新加坡，然後到斯里蘭卡，第三站會在希臘下船，每抵達一個地方將進行陣頭快閃表演，最後在6月10日搭機回到台灣。

高允漢表示，為期1個月的旅程會將外國人看到陣頭表演的反應，拍攝成紀錄片，帶回台灣分享給大家，未來第二階段計畫今年10月帶著團員到歐洲各地表演，在極光下跳陣頭，他強調台灣是很有實力的，也希望透過台灣的軟實力，讓世界看到台灣。

和平號郵輪為日本國際NGO組織，是艘3萬5265公噸的遊輪，載客量1422人，最早於1983年進行首趟航程。這次為第98趟航程，有1200多名旅客搭乘和平號，其中有800位日本人、100多位台灣人，還有100多位來自東南亞各國，5月12日從基隆港出發，環遊世界各地3個月。

(中時 )