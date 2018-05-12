懷疑弟弟檢舉吸毒 男當街亮槍恐嚇

2018年05月12日 17:51 中時 陳鴻偉

警方查獲2把改造槍枝及24發子彈。（陳鴻偉翻攝）

41歲趙姓男子因毒品案獲判假釋，但最近觀護人卻表示他仍在吸毒，準備徹銷假釋讓趙入獄，趙認為是自己弟弟檢舉，透過管道買來槍枝，在青年路與弟弟嗆聲，當街亮槍恐嚇：「我去關你也不會好過啦！」萬華警方循線追查，日前循線逮捕趙，起獲2把槍枝及24發子彈。

警方調查，趙因毒品案被判刑，但後來「表現良好」獲假釋，但上月突然被告知仍在吸毒，可能要再回去坐牢，趙直覺認為是與他關係不好的弟弟告密，加上繼父日前已將房產過戶到弟弟名下，新仇舊恨讓他心生不滿，準備找弟弟出氣。

趙透過管道向人買來改造槍枝，19日在青年路住家附近攔下其弟，當街掏出手槍質問，但弟弟表示並沒有告密，趙仍破口大罵「就是你幹的！」、「不會讓你好過！」嗆聲後騎機車往三重方向逃逸。

警方獲報後經循線追查，日前持搜索票前往逮人，當場在趙的腰際和小腿穿絲襪內側，分別起獲仿金牛座改造手槍及仿科特25改造手槍各1把，並在屋內發現安非他命殘渣。

趙警訊時仍憤憤不平，詢問警方：「是不是我弟檢舉的？」一付還在再尋仇的模樣，但趙因犯亮槍恐嚇，原本的假釋被徹銷，訊後已直接送監服刑，還被加辦槍砲及毒品2罪，全案正由檢方偵辦中。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )