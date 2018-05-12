拳頭硬了！499隱藏陷阱 電信三雄違約金攻略在這裡

中華祭出499吃到飽，其他家電信自砍到見骨就為了留住老用戶。(本報系資料照 郭吉銓攝）

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中時電子報
全民搶辦499吃到飽，稍早傳出中華電信門市的作業系統不堪負荷，出現當機情況。（本報資料照片）
「499之亂」辦到一肚子火，中華電董事長鄭優今公開向員工、消費者致歉。

中華電信加入499混戰後，全台門市大排長龍，民眾瘋申辦，繼有神人算出499資費有二大陷阱後，小丰子3C俱樂部今也指出，天下無白吃的晚餐，電信資費優惠內容越多，代表用戶若提前解約就必須支付越高額的違約金，於申辦人潮過於洶湧，電信門市人員無暇解說該方案相關細節，恐讓申辦民眾恐掉入499之亂隱藏的違約金陷阱。

3C達人電腦王阿達在其臉書上分享此篇報導，並說，申辦電信三雄母親節299/499專案提前解約的違約金高到嚇死人，容易變心的人一定要注意。

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傑昇通信營運主管Tim也表示:『單門號因為沒有購機優惠，所以沒以所謂的「終端設備補貼款」，以往的慣例來說解約金都是相當低，但是這次的299/499系列，解約金都高的嚇人，若提前解約最高要付$8,625元的違約金!』。

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小丰子3C俱樂部指出，電信三雄【299/499單門號專案】違約金的設計並不相同，遠傳電信較有佛心，中華電信與台灣大哥大的違約金則高得嚇人，尤其中華電信的【499單門號專案】最高甚至要繳8,625元，台灣大哥大的【299單門號專案】最高的違約金要繳$4,354元！

該俱樂部進一步解釋，遠傳電信的【499單門號專案】，若提前解約，第一個月的違約金$2,971元為最高金額，逐月下降，；台灣大哥大【499單門號專案】若提前解約，第一個月的違約金5,846元為最高金額，逐月下降。

中華電信的【499單門號專案】若提前解約，第一個月的違約金為$1,112元，逐月攀高到第15個月違約金達$8,625元最高，比直接把尚未繳清的剩餘月租費$7,485元（$499*15）還高。換言之，若用了一段時間才決定提前解約看到違約金比直接把剩餘月租費繳清還貴，恐怕會(拳頭)硬了。

民眾一窩蜂搶辦時，請務必要事先了解自己所簽訂合約的內容，才不會誤判莫名其妙簽下賣身契。

(中時電子報)

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