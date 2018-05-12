伊拉克舉行反恐戰爭後的首次大選

2018年05月12日 17:34 中時電子報 江飛宇

伊拉克在星期六舉行全國大選，這是宣布擊敗IS武裝集團後的首次非戰爭狀態下的選舉，因此相當具有意義。不過也正因為和平已經到來，因此現任總理海德爾·阿巴迪(Haider al-Abadi)將面更激烈的政黨競爭，目前從出口民調來看，還沒有看到明確的領先者。

美聯社報導，巴格達中部是支持阿巴迪比較多的區域，阿巴迪的支持者表示，他們感謝阿拉迪帶領伊拉克擊敗IS集團，為他的表現相當讚賞。一位現年71歲的菲利亞．哈桑(Felihah Hassan)說，阿巴迪為死在達伊沙(也就是IS)手上的伊拉克人們報仇了。

目前看來，阿巴達的支持者多數是感謝他帶領戰爭勝利，並迎來和平，這對長期戰亂的伊拉克來說確實相當不容易。然而伊拉克也面臨戰後敗的破敗與經濟衰頹，特別是目前仍處在全球石油價格相對低檔的時代，以及根深蒂固政治腐敗、多年政治僵局所引發的內政問題。

阿巴迪總理最強大的政治對手是他的前任努里．馬里奇(Nouri al-Maliki)，馬里奇雖然在2014年因IS近逼巴格達時匆匆下台，但是他具有伊拉克最多數的什葉派身份，政治實力仍然相當雄厚。

另外，同樣參加反恐作戰的前交通部長哈迪．阿米里(Hadi al-Amiri)，在軍界也有很有相當大的支持群，他們組成「法塔赫」聯盟 (Fatah， 阿拉伯語的征服Conquest)，他所開出的影子內閣以軍人為主，支持者說「他們是唯一與達伊沙交戰，並且獻出自己鮮血的人」。

另一個關鍵角色是神職人員穆克塔達·薩德爾(Muqtada al-Sadr)，他是什葉派宗教領袖，先前在2003年，他的民兵曾與美軍交戰過，反對美軍在伊拉克屯駐，不過在IS掘起後，他也帶領自己的部隊對抗伊斯蘭國。此次他的競選政見，主要集中在消除社會問題和政治腐敗，避談過往的作戰史。

此次大選有7000個候選人，數十個政治聯盟，將要爭取329個議會席位，多數伊拉克選民希望這次選舉，能夠幫助伊拉克超越宗派政治，變得更加包容。選舉首次以電子方式進行，以減少作弊可能，預計在投票截止後的2天內可以得知結果。

不過外界預料，選舉結果出爐後，還需要幾個月的政治談判才能組成政治，因為數十個政治勢力還必須協調，才能拼湊一個有足夠共識的政治集團，形成便於運作的責任內閣。

(中時電子報)