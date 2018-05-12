499之亂有救了？陳斐娟爆氣提解決方案 批中華電笨到極點

陳斐娟批中華電信笨到極點。(取自YouTube)

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中時電子報

中華電信499吃到飽之亂，引發全台門市排隊人潮，有民眾一大早起床6點跑到樹林門市排隊，還輸給前面2位，僅拿到號碼牌3號，更不用提還有號碼牌當機等狀況，連中華電信董座鄭優親自道歉，也難以平息眾怒。對此，主持人陳斐娟(阿娟)昨晚也在節目上開轟中華電信，不解中華電信身為一家電信商，應該是很高科技的，為什麼不發簡訊問老客戶要不要續約就好？

先不論前不久才續約高資費的老客戶被當「盤子」，陳斐娟昨晚在《54新觀點》討論全台各地排隊亂象，忍不住痛批：「我真的想不通，中華電信是一家電信商，應該是很高科技的。我是老客戶，你就發簡訊問我要不要嘛，我要，你就再回復我違約金多少，你幫我算好發給我。我要，我要換約，你再下個月帳單跟我收。」

「這是什麼古早時代，還要領號碼牌，抽籤在那邊排隊，這也太不科學了！你不是電信商嗎？你都不會用網路啊。電信商都不會用網路，要電信商幹嘛？」陳斐娟接著直斥中華電信選擇用人工處理方式「笨到極點！」

她反問：「老人家是會用APP嗎？你（中華電信）不會發簡訊給他嗎？」諷刺中華電信平常促銷都記得發簡訊、選舉拜票也會發簡訊，為何現在中華電信就不會發簡訊通知老客戶有499方案，把違約金什麼都算好，經用戶同意，並告知需在幾月幾號前回覆，「有這麼笨的事情嗎？」

陳斐娟提出的解決方法，也引發PTT網友討論，有人就質疑「這個做法不知道有無個資法問題」，但也有網友認為「這跟線上解約很像啊，但種花就是不想做^^」、「為了短期7天的方案搞一套新流程 業界不是這樣玩的XD」、「重點是讓網內民眾換約幹嘛？做善事？」、「中華電信不是笨蛋」。

(中時電子報)

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