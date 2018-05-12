噶瑪噶居寺展出珍貴唐卡 慶母親節辦滌足活動謝親恩

2018年05月12日 17:54 中時 莊曜聰

台南市左鎮區的噶瑪噶居寺展出22幅浮雕木刻方式唐卡，相當特別，另外還有600年歷史的珍貴老唐卡。（莊曜聰攝）

台南市左鎮區的噶瑪噶居寺配合母親節邀請百對親子參與洗足孝親活動，孩子們替母親奉茶並打水洗腳感謝親恩，媽媽們紛紛拿出手機錄下難得體驗，畫面相當有趣。（莊曜聰攝）

台南市左鎮區的噶瑪噶居寺配合母親節邀請百對親子參與洗足孝親活動，孩子們替母親奉茶並打水洗腳感謝親恩，場面溫馨感人。（莊曜聰攝）

台南市左鎮區的噶瑪噶居寺12日起舉辦「噶瑪巴木雕展」，展出22幅少見的浮雕木刻唐卡及16座木雕羅漢，同時公開600年歷史的唐卡珍藏，巧手工藝讓人嘖嘖稱奇，寺方還配合母親節規畫春暉金針花活動，吸引百對親子參與，孩子們奉上熱茶，並打水為母親洗腳，不少媽媽感動之餘，還拿出手機錄下珍貴畫面，場面溫馨有趣。

噶瑪噶居寺若本仁波切指出，唐卡是藏族經典的文化藝術，這次木雕展則有別於傳統的平面卷軸方式，寺方花費5年時間，以典藏的「金鬘傳承祖師唐卡」為本，邀集台灣木雕師創作而成，是本土藝術及藏族文化的融合，象徵藏傳佛教在台開花結果，19日展覽結束將送往印度佛學院收藏。

寺方還展出原先典藏於噶瑪巴祖寺，有600年歷史的西藏唐卡，該作品有濃厚的宮廷畫風，大陸文革期間寺廟遭破壞燒毀，喇嘛趕緊搶救下來，輾轉送至台灣，非常珍貴，另外還有16尊木雕阿羅漢，相當有看頭。

配合母親節，寺方今天也推出春暉金針花活動，有桂花茶席、滌足禮報及馨香祈福宴，吸引超過百對親子報名參加，由子女親手奉茶，並打水端盆為媽媽們洗足擦繳，也在佛祖見證下說出「媽媽我愛你」，感謝親恩，不少媽媽當場落淚，場面溫馨，也藉由傳達佛法，傳遞感恩孝親倫理。

(中時 )