韓作家金辰明：南北韓與美應共建經濟共同體

南韓作家金辰明的小說《THAAD》（薩德）中文版。（取自金石堂網路書店）

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據南韓《東亞日報》12日報導，南韓著名小說家金辰明受訪時提議，「無核化之後，韓朝美三方應共建經濟共同體」。早在2014年，金辰明就在小說《THAAD》中預言，韓陸之間會為了駐韓美軍部署「薩德」反飛彈系統出現矛盾，他還出版過講述美陸之間霸權戰爭的《美中戰爭》等其他探究朝鮮半島命運的小說，因而成為熱門話題。

金辰明在接受11日發行的《東亞周刊》的採訪中，針對南韓某些保守派人士擔憂最近韓朝、美朝對話局面是北韓偽裝的和平攻勢表示，「如果金正恩是做秀的話，那麼一旦暴露之後就會陷入更大的危機中，他沒有理由這樣做秀。不要因為過去學到的教訓而持懷疑態度。」

據《東亞日報》報導，他強調稱，「美國維持美元的力量倚靠的是軍力，而迄今為止北韓一直在為美國培養軍力提供『必要之惡』口實。在此次對話局面下，應該改變北韓對美國所起的作用。」他接著表示：「在棄核之後，將北韓經濟納入韓美日經濟同盟，不僅對北韓的體制安全，而且對美國的國家利益也會有幫助，北韓國務委員長金正恩向川普總統進行說服是非常重要的。」

「在北韓棄核的同時，美朝簽訂關稅同盟，可為北韓產品在沒有關稅的情況下向美國出口開啟大門。北韓再用出口賺到的錢，購買美國企業製造的機器、成套設備、超級電腦等。這麼一來，美國就可以減少對中貿易逆差，還可以享受製造業出口增加的一箭雙雕效果。北韓方面則可以引進美國的生產設備，建立國家基礎設施，在較快的時間內大幅實現經濟騰飛。」

金辰明強調說，在以韓朝美經濟共同體為基礎之後，應再把日本拉進來，從而更加切實地鞏固安全閥。「如果為了幾名日本右翼政客的妄言，韓美日三國的安保和經濟槓桿就被動搖，整個韓國會變得危險。把情緒問題和同盟混為一談，是足以讓國家陷入危機的事情。維持駐韓美軍和韓美日同盟，是實現韓國國家利益必不可少的、必需的安全閥。」

(中時 )

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