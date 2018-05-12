防失能！林口長庚出招 中風者首次下床率成長6成

2018年05月12日 18:09 中時 倪浩倫

腦中風一年奪走1萬多條國人性命，就算當下搶回一命，也得面對「失能」後遺症。林口長庚近來訂出一套SOP，讓患者住院48小時內就「成功下床」，進而能及早銜接復健，降低未來失能風險；臨床實際操作後，患者48小時內下床率從32％飆升至85.4％、成長超過6成，其成果已刊登於最新期的《護理雜誌》。

腦中風高居我國10大死因第4位，除了致死率，因中風引起的失能也相當令人擔心。根據統計，初發中風者，1個月後的失能比例高達61.2％、3個月後55.58％、半年51.72％，造成自己和照顧者的嚴重不便。

林口長庚護理部護理長陳虹如說，腦中風患者住院後，需盡快接受復健，但過去觀察發現，近7成患者直到第一次復健才「首次下床」，因太久沒下床，此時可能會有頭暈、冒冷汗等低血壓狀況，使得復健被迫延後。

由於臥床一旦超過3天，肌肉便會開始萎縮。陳虹如強調，患者首次下床多已是住院的2天後，若又因故延後復健，恐提高後續的失能、跌倒風險。

為此，林口長庚提出「提升腦中風病人首次下床之改善專案」，專案負責人之一的林口長庚護理部督導長林幼麗表示，若能讓患者在2天內就成功下床，便可即早克服頭暈、關節僵硬、甚至是心理障礙等因素，讓未來復健不受拖延，降低殘障風險。

該改善專案訂出一套SOP，包括告知家屬、患者，即早嘗試下床的益處，以及護理人員該如何實際協助；林幼麗解釋，當醫師評估可下床後，護理師便會立刻進行協助：先讓患者坐高，狀況穩定後再改坐到床沿，接著轉位到輪椅上，最後扶著患者慢慢站起來完成下床。

專案負責人之一的陳虹如說，觀察發現，在未實施改善專案前，該院50名中風住院者，有34人未能成功在48小時內下床，成功率僅32％，且這34人都是經評估「可下床」，很多人卻仍擔心「才剛中風，可以下床嗎？」導致拖到住院72~120小時才陸續下床，顯示不願下床多是卡在心理障礙。

同年，在進行改善專案後，48名中風住院者，有41人成功在48小時內下床，首次下床率飆升至85.4％，成長率超過6成。

該成果已刊登於最新期《護理雜誌》，陳虹如表示，該改善方案，現已列為林口長庚腦神經病房的常規，未來盼透過持續宣導和教育訓練，讓更多科別、甚至其他醫院跟進，降低腦中風患者的失能風險。

(中時 )