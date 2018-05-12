校園老舊廁所大變身 營造五星級如廁環境

2018年05月12日 18:12 中時 郭韋綺

嘉興國中廁所大變身。(郭韋綺翻攝)

高市岡山區嘉興國中是一個以嘉興社區為主體的小型學校，環境典雅，學校因設有大岡山地區唯一的美術藝才班，進而發展藝術特色。學校的進德樓民國85年完工，分為東、西兩側學習空間，亦設有東、西兩側廁所，空間狹小、陰暗且通風不良，異味難以消除，無論是天花板或地面的磁磚皆剝落嚴重，再加上使用老舊鐵門，讓孩子對如廁視為畏途。

前年11月間立委邱志偉在接獲校長郭莉芳和家長會的陳情反應，即安排教育部國教署及高市府教育局到學校實地會勘以了解現況，並成功向教育部爭取228萬元的補助經費，讓嘉興國中老舊廁所整建計畫能如期完工。

校長郭莉芳表示，先完成的是西側廁所的改建，牆上鑲嵌的陶版畫及馬賽克磁磚創作圖樣，皆是學校美術班學生的創作作品，並設計天花板彩繪及學生作品展示牆面，讓學生如廁時也能欣賞畫作，陶冶美感。但東側廁所也屬老舊廁所，也是同樣面臨通風不良、異味難以消除的問題，立委邱志偉也主動表示關切，再次邀集教育部國教署及高市府教育局實地勘查了解現況，協助積極爭取改善經費。

邱志偉指出，嘉興國中鄰近國道一號高速公路，為讓每個孩子都在最優質的環境中學習成長，去年也向交通部高公局爭取400萬的經費，建設長達150公尺的隔音牆，避免師生受車潮噪音之苦，再獲教育部核定補助229萬元做為東側廁所的改建經費。

他感謝國教署及高市府教育局對於北高雄教育基礎建設在經費上協助與支持，讓學校東、西兩側廁所得以順利改建，提供全校師生乾淨舒適、採光佳及省水節能的如廁場所，善用學校優秀美術藝才班的專長讓師生再發揮巧思，透過學生親身參與廁所美化與維護，培養生活美學與愛物惜物的素養情操，共同打造出具有在地特色的廁所美學新環境。

(中時 )