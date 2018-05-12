夫欠賭債落跑她來扛 保房養3子

2018年05月12日 19:02 中時 許素惠

雲林縣莿桐鄉單親媽媽董美鑾（左）歷經失婚、背債的坎坷路，獨立撫養3個孩子，女兒很乖巧幫她整理回收的資源。（許素惠攝）

雲林縣元長鄉顏吳玉（二排右五）阿嬤已經92歲，是雲林縣府表揚最高齡的模範母親。（許素惠攝）

雲林縣莿桐鄉單親媽媽董美鑾前夫積欠龐大賭債，變賣所有田產，丟下她和3個孩子「跑路」，母子差點無棲身之處，瘦弱的她手無縛雞之力，不易求職，只好到處打零工及回收資源扛起撫育3子重擔，感謝坎坷路上陪伴她的認識與不認識的貴人。

「10餘年了，真的不願再提起往事，也不敢回想當初是怎麼撐過來的」，董美鑾12日接受雲林縣府模範母親表揚，說到激動處一度哽咽，這是她生平參與的首次盛會，而自己就是主角。

洪美鑾指出，前夫原經營樓梯扶手生意，她是家庭主婦，2006年前後業績大不如前，前夫於是沈迷賭博，不但刷爆信用卡成為卡奴，也欠下龐大賭債，連房子都抵押借二胎，債主一一上門，和樂的家庭頓時愁雲慘霧。

董美鑾說，前夫變賣了所有田產，要求她帶孩子回娘家住，因為房子要被查封拍賣，她不願成為母親的負擔，向親友借了數十萬元清償二胎欠款，想要保住母子4人有棲身之所，不料，因過戶和離婚日期相近，被銀行認為要脫產而吃上官司。

「老公音訊全無，看到存證信函、法院通知，慌亂地不知所措……」董美鑾想起常常跑法院那2年的恐懼和壓力仍心有餘悸，還好當時斗六市代表張連亨協助求助法扶律師，銀行最後了解她真的沒錢終撤告，母子才未流落街頭。

但無一技之長的她，沒有任何公部門補助要撫養3個孩子備為艱辛，加上身體瘦弱，求職常碰釘子，最後只能做資源回收，偶爾替人挑蔥、拔蔥等零工維生。不過孩子因幫忙回收資源而被同學恥笑，讓她非常不捨，心懷愧疚。

董美鑾說，前夫欠債一走了之時，小女兒才1歲多，如今已國一，感謝媽媽幫忙帶小孩，讓她可以工作養家，也非常感恩莿桐饒平國小老師李映嵐導正叛逆的小兒子，使其不誤入歧途，以及雲林家扶中心社工老師11年來的扶持，這些都是幫助她走出生命晦暗的貴人。

雲林縣今年表揚31位模範母親，其中元長鄉92歲顏吳玉阿嬤是最高齡者，雲林縣長李進勇贈送特別製作獨一無二充滿溫馨祝福語的專屬卡片，並祝福所有的媽媽們母親節快樂，天天快樂。

(中時 )