72歲秦漢露面了 曝身邊的「伴」只有這個

2018年05月12日 18:11 中時 洪秀瑛

秦漢仍瀟灑。（盧禕祺攝）

很懷念劉立立。（盧禕祺攝）

送吻。（盧禕祺攝）

回憶湧上心頭。（盧禕祺攝）

秦漢平時低調的裝扮。（盧禕祺攝）

瓊瑤御用導演劉立立4月22日去世後，本月初已火化，她的家屬及子弟兵今在華山藝文特區舉行紀念回顧展，近10年沒公開露面的秦漢成為焦點，帥氣依舊，一現身就引起媒體騷動，他大方對著海報上的劉立立親了又親，秦漢說，劉立立是那種只要對她施惠，必定湧泉以報的人，當年他是拍電影的，跟剛當導演的劉立立合作，讓劉立立一直感激在心。

72歲的秦漢，過去與秦祥林、林青霞、林鳳嬌在「二秦二林」年代風靡一時，秦漢斯文深情形象，深植人心。他向來低調幾乎不公開亮相，但今天為了劉立立特展特別現身，他說印象深刻是當年拍電視劇《庭院深深》一場火場戲，被劉立立潑煤油，差點燒死，和她拍戲雖然辛苦，但很有收穫，「劉導」導戲很拚，拍到很累時會吊點滴繼續拍。

提到劉立立病榻中未前往探視，秦漢坦言：「她以前那麼有活力，我不敢也不想去看，相信她也不想外人看到這一面。我就是這麼差勁的人，又是個膽小鬼，比較孤僻吧，關心就放在心裡。」

他說自己有人群恐懼症，平時也少用手機，「一聽到電話鈴響會把我嚇一跳，我算是比較落伍的人」，被問現身邊有伴嗎？他笑回：「現在...有一顆籃球。」他也分享當爺爺喜悅，喊3個月大的孫女「小不隆咚」，說自己會胡亂說一些外星話，孫女就超級開心，覺得孫女像孫國豪。

(中時 )