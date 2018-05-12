屏東好物新品「鳳凰芋飛」登場 全台獨有「芋旺酥」緊接問世

屏縣府結合高樹農會推出屏東好物「鳳凰芋飛」，縣長潘孟安（右五）12日舉行記者會替農民發聲行銷。（謝佳潾攝）

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屏縣府結合高樹農會推出屏東好物「鳳凰芋飛」品牌，並研發獨有的「芋旺酥」，為農民行銷發聲。（謝佳潾攝）

高樹鄉因有大武山下的冷泉水與砂礫土質，出產的鳳梨、芋頭等品質堪稱全台數一數二，但因缺少品牌包裝，長期淪為他品牌替代品，屏縣府為此結合高樹農會推出屏東好物「鳳凰芋飛」，並研發獨有的「芋旺酥」，縣長潘孟安12日還舉行記者會替農民發聲行銷。

潘孟安說，高樹芋頭全台有名，可惜沒有品牌包裝，大家都只知道甲仙、大甲芋頭，但其實很多知名品牌的芋頭酥內餡都出自高樹，因此，為讓高樹芋頭真正被看見，縣府特地與農會、產銷班、合作社等合作，推出屏東好物「鳳凰芋飛」品牌，走出自己的路。

他指出，高樹除盛產芋頭、耕種面積455公頃達全台第3大產區外，鳳梨更是第1大產區有3330公頃，當中金鑽鳳梨還聞名全球，此2種農作因有大武山下的砂礫土質、水源水質水量保護區的冷泉水，鳳梨是甜度高、果肉細緻，芋頭則酥鬆、香氣濃郁，因此將2者一同行銷，可望達雙劍合璧的效果。

此外，屏縣府還媒合相關單位研發出全台獨有的「芋旺酥」。農業處指出，芋旺酥是芋頭外皮包裹鳳梨內餡，酸甜口感帶有芋頭香，相信會開發出新的酥餅市場，而目前尚處試水溫階段，待市場調查完成後，商品將量產發售。

高樹農會理事長洪華進說，品牌的建立對農民而言真的很重要，盼「鳳凰芋飛」能帶來新光景。

(中時 )

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