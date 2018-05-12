清水之森露營區開工 打造彰化幸福東南角

彰化社頭清水岩露營區工程今天正式開工動土。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
一波三折、千呼萬喚！彰化社頭清水岩露營區工程今天正式開工動土。（謝瓊雲攝）
彰化社頭清水岩露營區重新規劃後的空間示意圖，最靠近園區大門的大草坪將規劃景觀生態池、草地，作為展演活動場地。（謝瓊雲翻攝）
彰化縣政府向中央爭取經費補助，斥資近2億元重新翻新整建社頭清水岩露營區，園區空間規劃將成為南彰化新亮點（謝瓊雲翻攝）

「清水之森」動工！打造幸福東南角。在各界民眾、地方人士見證下，彰化縣長魏明谷親自主持社頭鄉清水岩溫泉露營區開工典禮，全面翻新露營區硬體設備，完工後將成為彰化首座結合溫泉、露營，並富生態教育功能的運動休閒觀光基地。

魏明谷表示，一間飯店久不翻新，入住的客人就會減少，縣府向中央爭取到2億元經費，擘劃「清水之森」，如今總算開工動土，未來露營區完工後將結合溫泉區，招攬優質經營團隊進駐經營，期待未來有天露營車也可駛入園區。

魏明谷說，魏田中高鐵特定區已規劃設置交通部氣象教育園區，田中基督教醫院22日即將動工，配合田中高鐵聯外道路已經通車及相關道路的打通，去年下旬也已率先開通清水沿線台灣好型公車，都將帶動彰化東南角的觀光休閒的發展。

社頭鄉長劉錦昌表示，社頭清水岩露營區是個好地方，適合登山、健行、休閒，運動流汗後又能免費泡腳、放鬆身心，還能露營享受園區內設施，希望社頭清水岩露營區的開發成為新亮點，讓社頭發展越來越好。

城觀處長馬英傑指出，已有37年歷史的老舊清水岩營地，這次主要進行露營區環境整備、園區基礎環境提升、戶外遊憩區主題設施營造和周邊公共設施整備四大項目；全面翻新營區內的水電、排水、露營區、行政大樓和浴廁等基礎設施。

工程項目有水土保持設施、汙排水設施、水電設備及基礎工程、露營區服務設施、行政大樓及浴廁重建工程、景觀工程、戶外遊憩設施等。

他說，未來北側將打造塔狀戶外親子兒童遊憩區，包含3D立體瞭望台、隧道溜滑梯和沙坑；風雨棚操場將改為膜結構、南北兩座浴廁也將重新打造成五星級蝴蝶和樹屋造型廁所，依照工期希望能全力趕在年底完工。

(中時 )

屏東好物新品「鳳凰芋飛」登場 … 與佛同行─發現佛陀的故鄉展覽 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。