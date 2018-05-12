清水之森露營區開工 打造彰化幸福東南角

2018年05月12日 18:23 中時 謝瓊雲

一波三折、千呼萬喚！彰化社頭清水岩露營區工程今天正式開工動土。（謝瓊雲攝）

彰化社頭清水岩露營區重新規劃後的空間示意圖，最靠近園區大門的大草坪將規劃景觀生態池、草地，作為展演活動場地。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣政府向中央爭取經費補助，斥資近2億元重新翻新整建社頭清水岩露營區，園區空間規劃將成為南彰化新亮點（謝瓊雲翻攝）

「清水之森」動工！打造幸福東南角。在各界民眾、地方人士見證下，彰化縣長魏明谷親自主持社頭鄉清水岩溫泉露營區開工典禮，全面翻新露營區硬體設備，完工後將成為彰化首座結合溫泉、露營，並富生態教育功能的運動休閒觀光基地。

魏明谷表示，一間飯店久不翻新，入住的客人就會減少，縣府向中央爭取到2億元經費，擘劃「清水之森」，如今總算開工動土，未來露營區完工後將結合溫泉區，招攬優質經營團隊進駐經營，期待未來有天露營車也可駛入園區。

魏明谷說，魏田中高鐵特定區已規劃設置交通部氣象教育園區，田中基督教醫院22日即將動工，配合田中高鐵聯外道路已經通車及相關道路的打通，去年下旬也已率先開通清水沿線台灣好型公車，都將帶動彰化東南角的觀光休閒的發展。

社頭鄉長劉錦昌表示，社頭清水岩露營區是個好地方，適合登山、健行、休閒，運動流汗後又能免費泡腳、放鬆身心，還能露營享受園區內設施，希望社頭清水岩露營區的開發成為新亮點，讓社頭發展越來越好。

城觀處長馬英傑指出，已有37年歷史的老舊清水岩營地，這次主要進行露營區環境整備、園區基礎環境提升、戶外遊憩區主題設施營造和周邊公共設施整備四大項目；全面翻新營區內的水電、排水、露營區、行政大樓和浴廁等基礎設施。

工程項目有水土保持設施、汙排水設施、水電設備及基礎工程、露營區服務設施、行政大樓及浴廁重建工程、景觀工程、戶外遊憩設施等。

他說，未來北側將打造塔狀戶外親子兒童遊憩區，包含3D立體瞭望台、隧道溜滑梯和沙坑；風雨棚操場將改為膜結構、南北兩座浴廁也將重新打造成五星級蝴蝶和樹屋造型廁所，依照工期希望能全力趕在年底完工。

(中時 )