與佛同行─發現佛陀的故鄉展覽 今在佛陀紀念館盛大開幕

「與佛同行─發現佛陀的故鄉」展覽12日盛大開幕。(郭韋綺攝)

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展品中最令人驚艷莫過於犍陀羅佛像。(郭韋綺攝)
民眾專注觀展。(郭韋綺攝)
展品中最令人驚艷莫過於犍陀羅佛像。(郭韋綺攝)
展品中最令人驚艷莫過於犍陀羅佛像。(郭韋綺攝)

佛陀紀念館首度與英國杜倫大學東方文化博物館聯合策展「與佛同行─發現佛陀的故鄉」展覽，12日盛大開幕，最令人驚艷莫過於32件犍陀羅及古希臘時代佛像雕刻，不僅首度在海外展館呈現，數量也前所未見，讓大眾循著古文物軌跡，一窺佛教歷史發展演進。

杜倫大學考古團隊借出的32件考古文物距今約2000多年，述說了佛陀出生、出家、降魔、建立佛塔，雕工細膩純熟，極具藝術價值，成為全場展覽會焦點，而知名版畫家林智信受邀創作佛陀《八相成道》作品十足吸睛，還有知名考古學家約翰馬歇爾所拍攝關於佛教的珍貴影像也是第1次在台公開展出。

此外，團隊考究佛教史料也有重大發現，證實釋迦牟尼在歷史上確有其人，其誕生年代推估在西元前6世紀，這項研究已於佛光樓國際學術研討會中公開發表。

博物館總館長巴克萊表示，這次展覽集結佛陀紀念館、聯合國教科文組織、尼泊爾考古學者，從信仰、考古、科技與學術多面向，讓大家重新看見佛陀的故鄉，堪稱世界級跨國合作，近年來藍毗尼吸引觀光客朝聖，如何維持觀光和保存的平衡點，已成當今最大挑戰。

英國杜倫大學策展人Rachel Barclay表示，展廳將文物、館藏與空間融合，將引領遊客沿路認識佛陀的一生、佛教的傳播、早期佛教藝術，再至朝聖路徑與釋迦牟尼誕生地藍毗尼考古新發現，最後是現代佛陀紀念館與世界各地動態。與佛同行展廳位於佛陀紀念館本館2樓，展出日期至9月30日止。

(中時 )

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