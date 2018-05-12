照顧癱瘓夫不離不棄15年 堅毅母親谷麗芳家計一肩挑

谷麗芳獨力撐持家計，仍積極參與學習課程。（南投家扶中心提供）

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全介垣（中）以口述教導小朋友彈奏樂器。（南投家扶中心提供）

在逆境中，見證母愛的偉大，和堅貞的愛情！家住信義鄉地利村的谷麗芳，14年來，照顧因工傷而癱瘓的丈夫全介垣，獨力扛起一家生計，也因為愛，讓全介垣重拾自信迎向新生，不僅教授部落孩子彈奏樂器，還與兒女共組樂團！

谷麗芳和全介垣育有2女1男，2004年，全介垣工作時遭落石壓傷頸椎第5、6節，造成癱瘓，治療復健僅能減緩手腳功能萎縮，日常生活由谷麗芳照顧；全介垣不忍妻子跟著他受苦，曾主動提議離婚，但谷麗芳堅持不離不棄！

谷麗芳一肩挑起全家生計，自己的身體卻不堪負荷，幾年前進行髖關節置換手術；嗣後，繼續照顧丈夫及3個小孩，因此，無法從事固定的工作，但她不仰賴社會救助，除了種植龍鬚菜販賣，更積極參加部落舉辦的職訓課程，已取得中餐丙級證照，也學習編織技巧，製作手工藝品、農產加工品販售。

谷麗芳對孩子的生活常規及課業學習，都非常重視，訓練孩子養成自我負責的態度，也要孩子「常懷感恩心」；而因她不屈服於困境，正向、積極的人生觀，曾獲家扶中心甄選為自強母親表揚。

全介垣擁有音樂天賦，雖然已經無法彈奏樂器，但仍以口述指導孩子學習音樂，更與子女組成「玫瑰炸彈樂團」，不定期受邀參加公益演出；全介垣也在各部落教導小朋友彈奏樂器，幫助別人也讓自己更有自信心。

(中時 )

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