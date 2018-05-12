佳冬戰備跑道路燈全數啟用 「黑暗公路」安全大幅提升

2018年05月12日 19:09 中時 謝佳潾

佳冬戰備跑道素有「黑暗公路」之稱，去年底還發生一起老翁騎機車遭小貨車撞上、又被後方來車輾斃的憾事，此引發各界對該路段路燈照明、號誌速度管理的重視，而繼今年初固定測速器啟用後，近日5盞路燈也全數供電啟用，大幅提升行車安全。

枋寮警分局指出，去年10月9日晚上發生老翁連遭兩車撞擊、輾斃後，交通隊即召集公路總局三工處、縣府工務處、佳冬鄉公所、枋寮分局、空軍439聯隊等辦理現地會勘，並在當晚完成文化路口2盞大型路燈裝設，且在分隔島南下、北上路段安裝紅藍爆閃燈提醒用路人。

今年2月13日，除啟用固定測速器降低超速違規外，沿線照明不足的部分，三工處還提供經費委請佳冬鄉公所招商施作路燈及後續管養。另縣長潘孟安也相當重視該起「工程」，為加速改善夜間照明，不惜奔走積極協調公所趕工，盼盡早還給用路人安全的路況。

終於，近日在青山路口、農場路口、文化路口等3處路口裝置路燈完成，並於11日晚間正式供電啟用，目前戰備跑道上共有5盞大路燈為用路人照明，除大幅提高夜間照明度，也讓駕駛人視野更為明亮，將有效降低肇事率。

枋寮警分局長蔡進明指出，路燈的裝設完成與啟用，除改善照明設施外，更是造福鄉民、用路人，很感謝各單位齊心解決戰備跑道的交通問題。

(中時 )