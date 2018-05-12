父債牽連拍賣「台北最凶宅」？李婉鈺：我不曉得耶！

2018年05月12日 18:33 中時電子報 張國欽

多年來計傳出23死的錦新大樓，仍有多筆買賣交易紀錄。(中時資料照)

錦新大樓前身時代大飯店，1984年大火奪19條人命，1996年二度發生火災再死2人，自此不斷發生靈異傳聞。(中時資料照)

位於錦州街與新生北路口、33年來共傳23死，號稱是台北市最凶宅的「錦新大樓」，近期傳出法拍案，債務人竟為新北市議員李婉鈺。法拍業者指出，自2013年以來，李婉鈺名下已有計11件錦新物件遭到法拍，部分由債權人承受，部分則停拍，預計本月30日1拍約235坪地下室，因拍賣抵押物遭到法拍，底價6000萬元。

蘋果日報報導，李婉鈺因遭父親積欠銀行及旭耀資產的債務牽連，使得她名下不動產陸續遭到法拍。寬頻房訊指出，李婉鈺2011年先是有大直明水路不動產被法拍，2013年則是「錦新大樓」1樓及地下樓戶，以總價2.7億餘元被法拍。去年12月，李婉鈺在「錦新大樓」的4、6、7、9、10、11、13樓，共有9戶物件遭到法拍，物件面積在13.7至48坪之間，底價則在715至2479萬元，總計拍賣坪數87坪、總底價3194萬元，後由債權人在2拍時承受。

據台北地院公告，本月30日1拍的「錦新大樓」1樓物件，債務人同樣是李婉鈺，拍賣面積約235坪、底價6000萬元，目前該空間部份由元鈺投資顧問股份有限公司，自2005年起承租，部份由拓興營造有限公司無償使用借貸使用中，因此物件設定拍定後不點交。此外，法拍公告直指該物件為：「『錦新大樓』，曾發生火災、致死傷、有漏水，請應買人自行查明注意。」

蘋果日報記對此詢問李婉鈺，她堅稱：「我不曉得耶！沒有任何人通知我這個訊息，本身房產的東西都是我父親在處理。」

「錦新大樓」雖實至名歸是「北市最凶宅」，但近年交易量仍有多達96筆買賣交易，近1年正常成交單價在31至41萬元之間，其中不乏買來出租。

「錦新大樓」前身為「時代大飯店」，曾於1984年發生大火，同時奪走19條人命。1996年11月12日傍晚疑遭人縱火，再度造成2死、60多傷。2010年10月，11樓套房被發現有一對情侶陳屍在床上，因死亡多時發出惡臭。自此「錦新大樓」靈異事件頻傳，有人稱，曾搭乘電梯下樓、按下1樓按鈕後，電梯卻直上頂樓，但卻無人搭乘，也有人夜間行經該大樓時，會在2樓窗口看見「不明人士」走來走去。

(中時電子報)