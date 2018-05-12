每個女人背後的2顆洋蔥 小墾丁渡假村母親節送大禮

2018年05月12日 18:37 中時 謝佳潾

小墾丁渡假村攜手恆春鎮農會，推出「每個女人背後的兩顆洋蔥」禮物。（小墾丁渡假村提供）

小墾丁渡假村為迎接母親節到來，特與恆春鎮農會攜手合作，推出「每個女人背後的2顆洋蔥」禮物，將於13日贈送當天入住的房客洋蔥大禮，藉此提醒女人背後的家人，記得疼愛女人，因為，是女人用汗水熟成了這2顆洋蔥。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，每個女人背後都有2顆洋蔥，第1顆是嗆辣催淚，因為她把青春全都獻給子女、丈夫、公婆、父母，還有工作，每天就像顆陀螺，從清晨轉到深夜，但都是為他人而轉，心中沒有自己的她，只有付出。

「第2顆洋蔥是甜不辣。」他說，落山風若是愈強勁，恆春洋蔥就愈酸甜可口，就如同時間把女孩熟成為女人，但內心還是個小女孩，永遠渴望被疼愛，因此，在母親節當天，一定要送出洋蔥給最愛的女人，感謝她為家人的付出與奉獻。

恆春鎮農會總幹事林順和說，母親節改送恆春洋蔥真的很有創意，相信將來會成為新潮流，真心期盼天下的女人與母親，都能「洋洋得意」、「蔥滿幸福」，而在恆春鎮農會「恆春標章」的品質保證下，更能酸甜可口不嗆辣。

林順和提醒民眾，洋蔥是非常好的食材，在烹煮過後，裡面的醣類會轉換成葡萄糖與蔗糖，讓料理不用加味素就甘甜清爽，想追求健康的消費者，要好好把握當季的洋蔥，如果錯過了，就要等到明年才有正統的落山風洋蔥了。

(中時 )